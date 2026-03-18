Ana Maria Pavel, dezvăluiri rare despre începutul relației cu Daniel Pavel: „Mi s-a părut scorțos”

Ana Maria Pavel, soția lui Daniel Pavel, a mărturisit cum l-a perceput inițial pe prezentator: serios și scorțos. Totul s-a schimbat când l-a cunoscut personal, la un eveniment monden.

Ana Maria Pavel, dezvăluiri rare despre începutul relației cu Daniel Pavel

Daniel Pavel și soția lui, Ana Maria, s-au cunoscut în septembrie 2021, la un eveniment monden, și a fost dragoste la prima vedere. Într-un interviu pentru Click!, Ana Maria a dezvăluit cum a început povestea lor de dragoste, dar și cum căsnicia le-a transformat relația.

„Mi s-a părut scorțos la început”

Ana Maria l-a remarcat pentru prima oară pe Daniel la televizor, în timpul primului sezon al emisiunii Survivor România. Deși inițial i s-a părut „cam serios” și „scorțos”, în scurt timp imaginea lui s-a schimbat complet: „La început nu prea mi-a plăcut că era cam serios, mi s-a părut că e mai scorțos așa. Apoi, am văzut că e foarte inteligent, cult, carismatic, și recunosc că a început să-mi placă din ce în ce mai mult.”

Întâlnirea față în față a avut loc la un eveniment monden, chiar de Sfânta Maria, care coincidea și cu ziua de naștere a lui Daniel. „Când l-am văzut live prima dată, la o petrecere mondenă, atunci mi-am dat seama că într-adevăr este ceea ce-mi place. Era Sfânta Maria și ziua lui. M-a văzut, a stat, a cumpănit-o, mi-a dat un mesaj și așa a început totul”, a povestit Ana Maria, pentru sursa citată.

O nuntă de vis pe malul lacului Snagov

Prezentatorul și soția lui s-au logodit în 2023, iar nunta lor a avut loc anul următor, pe 8 iunie 2024, într-un cadru de poveste, cu ceremonia civilă organizată pe malul lacului Snagov și cea religioasă într-o biserică din aceeași zonă.

Ana Maria își amintește cu emoție ziua în care și-au jurat iubire veșnică: „Pot să spun că viața s-a schimbat după ce ne-am căsătorit. E diferit, dar s-a schimbat în bine. Foaia aceea (n.r.: certificatul de căsătorie) nu te schimbă într-adevăr, dar te schimbă momentul acela din fața altarului. Noi am și plâns în fața altarului amândoi!”.

Își doresc să devină părinți

După căsătorie, cei doi simt că legătura lor a devenit și mai puternică: „Cumva suntem mai aproape, suntem mai calzi, planurile de viitor sunt și mai strânse”. În plus, Ana Maria și Daniel își doresc cu ardoare să își întemeieze o familie: „Ne dorim și mai mult acel bebeluș, la care sper să începem să și muncim”.

