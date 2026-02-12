  MENIU  
Bettyshor, eliminată de la Desafio: Aventura: „Nu reușeam efectiv să îmi recapăt vederea timp de ore în șir" / Exclusiv

Bettyshor, eliminată de la Desafio: Aventura: „Nu reușeam efectiv să îmi recapăt vederea timp de ore în șir” / Exclusiv

Actualizat 12.02.2026, 17:44

Bettyshor a părăsit competiția Desafio: Aventura, de la Pro TV, în urma duelului cu Babasha.

Bettyshor este noua concurentă eliminată de la Desafio: Aventura, show-ul prezentat de Daniel Pavel. Bruneta a pierdut în fața lui Babasha, cel din urmă reușind să rămână în competiție. Cu sinceritatea cu care și-a obișnuit și fanii, Bettyshor, ne-a răspuns la câteva întrebări, după eliminarea din concurs.

Bettyshor, momente grele la Desafio: Aventura: „Toate hainele erau ude și mucegăite, am simțit cum îmi iese inima din piept”

Ai stat mult timp în competiție și ai trecut prin mai multe etape dificile. Care a fost, pentru tine, cel mai greu moment din Desafio: Aventura și de ce?

Nu consider că am avut momente foarte grele, dar în special au fost două care m-au marcat. În prim plan, când am schimbat teritoriul, proba aceea mi s-a părut foarte dură și grea, mai ales când vedeam cum părul nostru este prins în plasă și că nu reușeam efectiv să îmi recapăt vederea timp de ore în șir, din cauza nisipului intrat în ochi.

Și al doilea moment, când a venit ciclonul peste noi, și toate hainele erau ude și mucegăite, acolo am simțit cum îmi iese inima din piept.

Bettyshor a fost eliminată de la Desafio Aventura (1)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 7)

Ai făcut parte din echipa Norocoșii. Cum ai descrie dinamica din interiorul echipei și ce rol ai simțit că ai avut tu acolo?

Noi, ca echipă, eram foarte uniți, chiar ne înțelegeam perfect, până când să apară un „măr stricat” care să ne inducă că de fapt toți suntem falși și să ne joace pe degete… Iar rolul meu în echipă nu a fost unul definit. Uneori eram persoana care liniștea apele, alteori eram eu care trebuia să fie liniștită, și în funcție de probe, îmi arătam talentul pe teren.

„Mă bucur tare că acel «măr stricat» a ieșit la iveală la momentul potrivit”

După pierderea jocului de salvare, Norocoșii au decis să te trimită la duel. Te-ai așteptat la această alegere sau a fost o surpriză pentru tine?

A fost prima oară în toată competiția, când la noi nu a existat votul anonim și nici un discurs pentru votare. Deveniserăm atât de uniți și ne înțelegeam atât de bine, încât nu a mai fost nevoie de asemenea lucru. Doar în ziua de traseu, să analizăm traseul și pentru cine este mai bun din echipă să îl parcurgă și să se reîntoarcă în echipă. Și evident, traseul era unul șnur pentru mine, și automat eu trebuia să îl fac.

Privind acum în urmă, crezi că au existat alianțe sau strategii care ți-au influențat parcursul mai mult decât ți-ai dat seama atunci?

Cu siguranță, nu strategii cât și alianțe pe la spate. Dar mă bucur tare că acel „măr stricat” a ieșit la iveală la momentul potrivit.

Bettyshor: „Am simțit dezamăgire de la mine pentru mine, durere sufletească”

Duelul de eliminare cu Babasha a fost unul intens. Ce ți-a trecut prin minte în momentul în care ai realizat că drumul tău în competiție se oprește aici?

Mi s-a înmuiat pământul de sub picioare, am simțit dezamăgire de la mine pentru mine. Durere sufletească având în vedere că era traseul meu și chiar eram convinsă că eu voi câștiga. Și dor, știam că puișorii mei rămân în 4…

Ce crezi că a cântărit cel mai mult în eliminarea ta: strategia, relațiile din echipă sau pur și simplu jocul în sine?

Jocul în sine, dar sincer nici el, pentru că era un traseu care mi se potrivea perfect… Probabil aceea doză de noroc mi-a lipsit.

Dacă ai putea schimba un singur lucru din modul în care ai jucat „Desafio: Aventura”, care ar fi acela?

Ce lecție a învățat Bettyshor după Desafio: Aventura?

Nu aș schimba absolut nimic.

Nu ai cum să schimbi trecutul, doar să rămâi cu amintiri și să te bucuri de ele, și să pleci mereu cu capul sus că am știut să mă țin de cuvânt.

Ce lecție personală iei cu tine după această experiență și ce ai vrea ca oamenii de acasă să înțeleagă despre tine dincolo de ce s-a văzut la TV?

Am îmbrățișat toată experiența cu drag, am ajuns la momentul actual să am o mică obsesie de mirosul frumos și de parfumuri. Am învățat că sunt o persoană foarte puternică și că mă pot descurca în orice situație.

Am învățat să apreciez mult mai mult igiena, somnul și skin care, și sunt convinsă că oamenii din exterior au cunoscut-o pe Bettyshor, fix așa cum este ea. Cu bune cu rele, cu zâmbetul pe buze sau cu lacrimi în ochi, și nu doar esteticul frumos pe care îl afișez în online.

Foto: Pro TV

O masterandă în AI dislexică acuză de discriminare și hărțuire conducerea Facultății de Matematică din București. Reacția profesorilor: ”E nepregătită și ne amenință”
Cât costă succesiunea în 2026 și cât impozit plătești la stat dacă sunt mai mulți moștenitori
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  13 februarie 2026. Despre gladiatori
Bettyshor, eliminată de la Desafio: Aventura. Concurenta a fost învinsă la duel de Babasha
Cine este Ian (Anghel Bogdan Georgian) de la Desafio: Aventura. Are 29 de ani și a devenit unul dintre cei mai de succes trapperi din România
Cine este Nadin Gherman de la Desafio: Aventura. Este cioban autentic și a fost numărul 1 pe TikTok
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
