Cine este Vladimir Drăghia de la Desafio: Aventura. Actorul este însurat și are două fete

Vladimir Drăghia, unul dintre cei mai cunoscuți actori din România, revine în atenția publicului odată cu participarea la emisiunea Desafio: Aventura, difuzată de Pro TV.

Cine este Vladimir Drăghia

Vladimir Drăghia s-a născut pe 13 martie 1986, la Galați, și a devenit cunoscut publicului larg datorită carierei sale diverse: actor, înotător de performanță și participant la unele dintre cele mai solicitante competiții TV.

Carismatic, competitiv și cu o poveste de viață impresionantă, Vladimir face parte din echipa Luptătorii și promite să aducă în competiție disciplină, experiență, dar și determinare.

Înainte de a deveni un actor cunoscut, Vladimir Drăghia a făcut 12 ani înot de performanță, dintre care 7 i-a petrecut la lotul olimpic al României.

După ce a terminat liceul, acesta a primit două burse în SUA, dar nu a putut pleca din motive financiare.

Citește și: Cum arată apartamentul în care Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru s-au mutat la începutul anului: „Ne-a plăcut ideea de parter, de grădină, de comunitate” / Exclusiv

Citește și: Alice Cavaleru, luată complet prin surprindere de Zora, fiica de 7 ani pe care o are cu Vladimir Drăghia: „O discuție pentru care nu eram pregătită”

Cum a debutat în televiziune

O perioadă a lucrat în Italia, unde a încărcat tiruri, iar mai apoi a revenit în România pentru a-și continua studiile. La scurt timp a primit primul său rol important în telenovela „Vocea inimii”, difuzată de Antena 1.

Rapid, cariera lui a luat avânt, apărând în zeci de reclame și seriale TV. Rolul din telenovela „Narcisa Sălbatică” l-a transformat în una din cele mai cunoscute figuri masculine de pe micile ecrane.

Vladimir Drăghia a lansat și un volum de poezii, intitulat „Dragoste n-are plural”, acesta apărând pe piață în anul 2014.

Citește și: Cătălin Bordea iubește din nou, după ce s-a despărțit de Olga Barcari. Iubita lui are 20 de ani: „Maică-sa are 45 de ani”

Citește și: Anamaria Prodan vorbește deschis despre operațiile sale estetice. Impresara a spus adevărul despre aspectul ei întinerit: „Acesta este rezultatul”

Vladimir Drăghia este însurat și are doi copii

Pa plan personal, Vladimir Drăghia este însurat cu modelul Alice Cavaleru. Cei doi s-au căsătorit în anul 2018 și au împreună două fetițe. Zora Alaia are 8 ani și merge la școală, în timp ce Alegra Nova are 3 ani.

Deși ambii sunt cunoscuți în spațiul public, Vladimir și Alice aleg să își trăiască povestea de iubire departe de ochii curioșilor. Deși modelul mai publică imagini de familie, aceștia nu obișnuiesc să vorbească despre căsnicia lor.

Și-a donat premiul de la „Exatlon”

Vladimir Drăghia a câștigat în anul 2018 competiția „Exatlon”, după o finală tensionată. Însă, actorul a ales să nu păstreze premiul în valoare de 100.000 de dolari și l-a donat taberei MagiCamp.

Acum, Vladimir este pregătit pentru o nouă provocare, Desafio: Aventura. Actorul va concura alături de alți 23 de participanți ce au fost împărțițio în trei echipe: Norocoșii, Visătorii și Luptătorii.

Actorul va face parte din echipa Luptătorilor și va trebui, alături de colegii săi, să își câștige hrana zilnică, precum și locul în care își vor petrece nopțile. Marele premiu oferit de Pro TV marelui câștigător este de 150.000 de euro.

„Motivațiile mele sunt date de ieșirea din rutină, nevoia de nou și speranța că o să se uite familia mea și o să îi placă ceea ce vede. Recunosc că îmi era dor de această adrenalină”, a declarat Vladimir Drăghia despre motivele din spatele participării sale la Desafio: Aventura, înainte de a pleca în Thailanda.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Vladimir Drăghia

Sursă foto: Instagram, PR

Urmărește-ne pe Google News