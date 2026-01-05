  MENIU  
Anamaria Prodan vorbește deschis despre operațiile sale estetice. Impresara a spus adevărul despre aspectul ei întinerit: „Acesta este rezultatul”

Anamaria Prodan are 53 de ani, însă nimeni nu ar bănui acest lucru. Impresara s-a afișat în public cu un chip tânăr și luminos și i-a luat prin surprindere pe fani cu fiecare apariție. Dincolo de faptul că are grijă de corpul ei și se menține în formă, Anamaria Prodan are și un ten luminos și fără riduri, lucru care i-a pus pe gânduri pe fani, care au bănuit că aceasta ar avea mai multe operații estetice, inclusiv un lifting facial. Acum, vedeta vorbește deschis despre intervențiile sale.

Ce operații estetice are Anamaria Prodan

Anamaria Prodan arată din ce în ce mai bine și mai tânără, lucru care i-a făcut pe fani să bănuiască faptul că aceasta ar fi apelat la mai multe intervenții estetice. 

Chiar înainte de a pleca la Survivor, Anamaria Prodan a vorbit despre aspectul său și a negat că ar avea operații estetice. Ea a povestit că apelează la tratamente cu exizomi, însă „totul vine din interior”.

N-am operații estetice, cum comentează lumea, nu-s tăiată pe la față, prin păr etc. 

Citește și: Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au împăcat, de dragul lui Bebeto. Cum se înțeleg acum și ce relație au: „Laurențiu a înțeles”

Efectiv, îmi fac tratamente normale, tratamente cu exizomi la prietena mea Nada Kurbe, care are grijă de partea exterioara. 

Dar, cum mi-a spus și ea: ‘la tine totul vine din interior’. În momentul în care-ți găsești liniștea și ierți, te eliberezi, acesta este rezultatul!”, a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru Click!

Care este secretul chipului său întinerit: „Totul vine din interior”

Vedeta a spus că îi place să poarte extensii și că secretul chipului ei întinerit nu este nicio intervenție, ci o rutină de îngrijire de la care nu face abatere niciodată.

Citește și: Anamaria Prodan, schimbare de look impresionantă. Cum arată impresara după ce și-a făcut breton

„Am 53 de ani și mă simt ca la 30! Trăiesc cele mai frumoase momente ale vieții mele. Alături de copiii mei, în ultimii ani am construit ceva măreț. 

Îmi place să port extensii! Am cele mai bune extensii de păr. Am parteneri de nădejde în business-urile mele de care  sunt foarte mândră și în care am pus foarte mult suflet și enorm de multă muncă.

 Sunt foarte mulțumită de noul meu look”, a mai spus vedeta pentru sursa citată.

Citește și:  Anamaria Prodan, prima reacție după participarea la show-ul „La bine și la Roast”: „Nu își permite nimeni să facă glume cu mine” / Exclusiv

Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, alături de Bursucu, se află în Republica Dominica pentru a descoperi cum trăiesc concurenții acestui sezon competiția, dar și să îi cunoască pe Faimoși și Războinici mai bine, să le afle poveștile și să intre în culisele competiției.

