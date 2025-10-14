Anamaria Prodan, schimbare de look impresionantă. Cum arată impresara după ce și-a făcut breton

Anamaria Prodan și-a surprins fanii cu o schimbare de look spectaculoasă. Impresara și-a schimbat coafura și a postat o fotografie cu ea în care apare cu părul ondulat și cu breton. Vedeta a împărtășit mai multe imagini cu ea în care pare revigorată și mai fresh ca niciodată. Iată cum arată acum.
Anamaria Prodan, schimbare de look. Cum arată vedeta
Anamaria Prodan nu încetează să se reinventeze ori de câte ori are ocazia. De data aceasta, impresara a decis să își schimbe coafura și a adoptat un look cu totul special: ea a apărut cu breton și cu părul ondulat.
Anamaria Prodan se reinventează și ori de câte ori are ocazia apelează la schimbări de look. De la freza tip palmier care a făcut-o celebră, până la extensii de păr și cocurile elaborate pe care le-a purtat, impresara și-a obișnuit fanii cu schimbări dese, mai ales în privința părului său.
De data aceasta, Anamraria Prodan și-a făcut breton și bucle lejere, iar schimbarea este una mare. Vedeta abia ieșea de la salon și zâmbea larg, semn că este foarte mulțumită de rezultat. În plus, ea și-a făcut recent și o procedură estetică noninvazivă de hidratare a buzelor cu ajutorul acidului hialuronic, așa că pare mai fresh ca niciodată.
„Oamenii care te urăsc fără motiv, sunt supărați fiindcă adevărul pe care tu îl spui contrazice minciuna în care ei trăiesc”, a scris impresara sub fotografii.
Iubește schimbările, așa că apelează la peruci
Pentru că este adepta schimbărilor de look dese, Anamaria Prodan a recunoscut că apelează la extensii și peruci pe care să le schimbe constant, astfel încât să nu își deterioreze părul. Vedeta are o întreagă echipă de hair stiliști și make up artiști care se ocupă de ea și au grijă să arate impecabil ori de câte ori iese din casă.
„Călătorind atât de mult, îmi este ușor să am extensii, peruci, de diferite culori, să mi le schimb mereu. Eu sunt un fel de cameleon, iar cei din echipa mea de hair stiliști și make-up îmi fac și machiaje ciudate, cum doresc eu, și alte culori de păr. Îmi fac absolut toate perucile și extensiile cum le vreau, colorate, lungi sau mai scurte’, a povestit Anamaria Prodan pentru Libertatea.
