Zi mare în familia Anamariei Prodan. Laurențiu Reghecampf Jr. a împlinit 17 ani

Familia Anamariei Prodan a avut toate motivele de bucurie ieri, pe 1 septembrie. Laurențiu Reghecampf Jr., Bebeto cum mai este cunoscut, a împlinit frumoasa vârstă de 17 ani. Adolescentul a petrecut alături de mama și surorile lui, iar Anamaria Prodan i-a transmis un mesaj emoționant.

Bebeto a împlinit 17 ani. Ce mesaj i-a transmis mama lui

Anamaria Prodan i-a serbat ziua fiului cel mic pe care îl are cu Laurențiu Reghecampf. Băiatul poartă același nume ca tatăl lui, iar pentru diferențiere, tânărul are și un Junior după numele mic.

Băiatul și-a petrecut aniversarea alături de mama și surorile sale, iar Anamaria Prodan i-a transmis un mesaj emoționant. Ea este extrem de mândră de Bebeto, pe care îl alintă „minunea vieții ei”.

Impresara a postat pe Instagram mai multe imagini alături de fiul ei, unele de când era bebeluș și altele din prezent.

„La mulți ani, sufletul meu frumos! Minunea vieții mele. Dumnezeu să-ți binecuvânteze viața, să-ți dea curaj în încercări și bucurie în lucrurile simple. Să ai parte de oameni drepți și decizii inspirate. Inima ta să rămână curată, iar pașii tăi să fie călăuziți de lumină și adevăr. Te iubește mama fără mărginele”, a scris Anamaria Prodan, pe Instagram.

Reghecampf Jr. face performanță în sport

Laurențiu Reghecampf Junior a urmat calea tatălui său și s-a îndreptat încă de mic copil către fotbal. La finlul lunii iulie, adolescentul a semnat primul contract cu o echipă de fotbal și a mținut să îi mulțumească mamei sale pentru tot ce a făcut pentru el.

„Pentru mama mea, nimic din toate astea nu se întâmplă fără tine. Sacrificiile, dragostea și credința ta în mine m-au făcut să continui atunci când lucrurile erau grele. Îți datorez totul și promit să te fac mândră. Toată gloria lui Dumnezeu”, scria tânărul, pe Instagram.

Laurențiu Reghecampf Junior a semnat cu Voința Crevedia, iar mama lui a transmis un mesaj emoționant, spunând că este extrem de mândră de fiul ei.

Aș vrea să scriu ceva. Însă nu pot! Îmi dau lacrimile! De mândrie, de fericire, de împlinire. Cuvintele sunt de prisos, imaginea face cât un miliard de cuvinte!

Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce îmi dă să trăiesc. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru copiii mei de vis. Mulțumesc antrenorilor, președinților, tuturor celor care i-au călăuzit pașii!

Te iubesc fără margini și îți doresc multă putere de muncă să ajungi unde îți dorești. Când simti că nu mai poți, mai poti putin. Pentru că după pasul acela greu, vine puterea pe care nici nu știai că o ai.

Iar când puterea ta se termină, întotdeauna DUMNEZEU te ridică si îți dă forța și curajul să mergi mai departe!”, a scris Anamaria Prodan, pe Instagram.

