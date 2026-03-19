Anamaria Prodan rupe tăcerea despre scandalul Andreea Popescu – Dan Alexa. „Problema mea este…” Ce spune impresara despre viața personală a antrenorului

Zvonurile apărute în urma divorțului Andreei Popescu de Rareș Cojoc au generat un val de speculații în showbiz, iar numele antrenorului Dan Alexa a fost adus în prim‑plan. Prietenă apropiată a acestuia, impresara Anamaria Prodan a oferit un punct de vedere ferm, delimitându-se de discuțiile despre viața personală a tehnicianului.

Ce spune impresara despre posibila idilă dintre Popescu și Alexa

În contextul în care în spațiul public au apărut informații despre o posibilă relație între Andreea Popescu și Dan Alexa, Prodan a transmis că nu dorește să se implice în astfel de subiecte. Ea a subliniat că singurul aspect care o privește este cariera profesională a antrenorului.

„Nu este problema mea viața personală a lui Dan Alexa. Problema mea este doar viața profesională a lui, unde este impecabil” – a explicat Anamaria Prodan, pentru spynews.ro.

Impresara a adăugat că zvonurile nu ar trebui să mai preocupe pe nimeni și că Alexa este un bărbat liber, fără obligații, care își poate trăi viața așa cum dorește:

„Restul cred că este doar bârfă, Dan fiind un bărbat divorțat, liber să facă orice vrea. Cred că subiectele de genul ăsta nu mai interesează astăzi pe nimeni. Viața privată a cuiva ține strict doar de persoana respectivă.”

Declarațiile Anamariei Prodan vin într-un moment în care divorțul Andreei Popescu și al lui Rareș Cojoc a alimentat numeroase speculații. Deși numele lui Dan Alexa a fost vehiculat în presă, impresara a ales să traseze o linie clară între viața profesională și cea personală a prietenului ei.

Ce spune Andreea Popescu despre motivele divorțului

Andreea Popescu a intervenit public pentru a explica motivul real al divorțului de Rareș Cojoc. O influenceriță sugerase că povestea ei ar repeta istoria mamei sale, insinuând probleme legate de infidelitate. Vedeta a ținut să lămurească situația și să respingă categoric aceste interpretări.

Andreea Popescu a transmis că infidelitatea nu a fost niciodată o problemă în relația ei cu Rareș Cojoc.

„Hello! Partea cu atașamentul anxios și frica de abandon există, repetarea tiparului există, doar că Rareș nu m-a înșelat niciodată. În podcast povesteam despre un moment de la începutul relației care s-a petrecut acum 13 ani. Rareș întotdeauna mi-a oferit liniște în ceea ce privea fidelitatea și încrederea”, a explicat ea pe TikTok.

Vedeta a respins și comparațiile făcute între Rareș și tatăl ei:

„Rareș nu este tiparul tatălui meu, tata era un tip extrem de carismatic, care își valida masculinitatea prin atenția femeilor. Rareș este opusul tatălui meu, de la cum arată și până la cum se comportă. Rareș mi-a oferit liniște în toți acești ani.”

Andreea a recunoscut că problemele au apărut din lipsa de atenție, validare și comunicare în cuplu:

„Ca orice femeie într-o căsnicie are nevoie de atenție, validare și susținere. Iar comunicarea este una dintre cele mai importante într-o căsnicie. Dacă a dispărut, e greu să nu te pierzi.”

Foto – Facebook / Instagram

Andreea Popescu evită momentan comentariile

În timp ce zvonurile continuă să circule, Andreea Popescu a cerut discreție și timp pentru a gestiona situația. Ea a transmis că va vorbi public la momentul potrivit și va clarifica toate aspectele care au apărut în presă.

„Vreau să treacă puțin timpul, nu vreau să dau curs la nimic. Momentan nu am ce să spun, îmi doresc să se liniștească apele, atâta tot” – a declarat ea pentru cancan.ro.

