Ce a făcut Andreea Popescu după ce fostul soț, Rareș Cojoc, a devenit campion mondial la dans sportiv: „În primul rând…”

Rareș Cojoc și Andreea Matei au devenit campioni mondiali la dans sportiv în Palma de Mallorca, marcând o nouă victorie notabilă în cariera lor. Fosta soție a dansatorului, Andreea Popescu, a transmis un mesaj după reușită. Rareș și Andreea au divorțat anul acesta, după aproape un deceniu de căsnicie și trei copii împreună.

Rareș Cojoc și partenera sa, Andreea Matei, au demonstrat încă o dată că sunt de neînvins pe ringul de dans, cucerind recent titlul de campioni mondiali. După această reușită remarcabilă, fosta soție a lui Rareș, Andreea Popescu, a demonstrat că respectul și admirația pot rămâne puternice chiar și după un divorț.

Rareș Cojoc și Andreea Matei continuă să scrie istorie în dansul sportiv. După ce au câștigat Grand Slam-ul de la Blackpool, cei doi au strălucit din nou pe scena internațională, adjudecându-și titlul de campioni europeni la competiția desfășurată în Palma de Mallorca. Performanța lor desăvârșește un parcurs de excepție, clădit prin muncă asiduă și dedicație de-a lungul anilor.

Această nouă realizare marchează o etapă importantă în cariera dansatorului Rareș Cojoc, un nume cu greutate în lumea dansului sportiv, care își confirmă statutul de lider mondial. Printre cei care au ținut să-l felicite pe Rareș s-a numărat și fosta sa soție, Andreea Popescu.

„În primul rând m-am bucurat pentru că oricum știam că o să ia locul întâi. L-am sunat și eu ieri, l-am sunat, l-am felicitat, le-am arătat copiilor, copiii au fost la mine și le-am arătat videoclipuri cu el din timpul competiției. Eu sunt foarte bucuroasă pentru el, că pentru asta muncește de 30 de ani”, a declarat aceasta, potrivit Libertatea.

Prioritățile Andreei Popescu după divorț

În prezent, Andreea Popescu este complet dedicată celor trei copii ai săi și adaptării la noua etapă din viața ei. Fosta dansatoare a Deliei a mărturisit că nu își caută o nouă relație, preferând să se concentreze pe echilibrul între viața personală și responsabilitățile de mamă.

„Nu caut nimic, dar acum știi cum e. Când treci printr-un divorț și nu este foarte mult timp de la el, vrei să încerci să faci lucrurile bine pentru copii, atât cât poți, cât să ții cont și puțin de tine”, a explicat Andreea, într-un interviu pentru Știrile Antena Stars.

Relația dintre Andreea și Rareș: Respect și susținere

Deși drumurile lor s-au separat, cei doi păstrează o relație civilizată, punând pe primul loc binele copiilor. Andreea nu își ascunde admirația pentru Rareș, pe care îl consideră „cel mai bun din lume”.

„Închidem uşa şi uităm tot, normal că eu îl susţin în continuare şi ce e al lui, dă-i Cezarului ce-i al Cezarului. Incontestabil este cel mai bun din lume şi normal că… e tatăl copiilor, copiii trebuie să fie mândri că au un aşa tată. Aici… jos pălăria!”, a spus Andreea Popescu.

