Andreea Popescu, mărturisiri cutremurătoare după mutarea din căminul conjugal! „M-a năucit, efectiv!” De ce a apelat la terapie

Andreea Popescu trece printr-o perioadă de profunde transformări interioare după ce s-a separat oficial de Rareș Cojoc. Deși viața sa părea desprinsă din reviste, realitatea din spatele ușilor închise a împins-o pe fosta dansatoare către un proces intens de introspecție.

Într-o serie de declarații sincere, vedeta a dezvăluit că a apelat la ajutor specializat pentru a înțelege mecanismele care au stat la baza alegerilor sale sentimentale, descoperind detalii care au lăsat-o fără cuvinte.

Terapia Imago și revelația care a „năucit-o”

În căutarea echilibrului pierdut, Andreea Popescu s-a îndreptat către psihoterapie, unde a explorat concepte care i-au dărâmat convingerile anterioare. Un moment de cotitură în acest proces a fost efectuarea unui test de specialitate, menit să scoată la iveală motivele subconștiente pentru care oamenii aleg un anumit tip de partener. Această experiență a fost descrisă de brunetă ca fiind una copleșitoare, oferindu-i răspunsuri la întrebări pe care nici nu știa că le are.

„M-am apucat de terapie de ceva timp. Într-o ședință am făcut testul Imago, este un test care îți arată cum și de ce alegem partenerii de viață, inconștient în primă fază, de ce ești atrasă de genul acela de bărbați, ce ai vrea și ce primești în urma relației tale cu părinții. Tot acest test durează o oră. Mi-a spus terapeuta mea că o să fie un test care mă dă peste cap. L-am citit și m-a năucit, efectiv”, a mărturisit Andreea Popescu pe rețelele de socializare.

Alianța dintre divinitate și psihologie în procesul de vindecare

Pentru Andreea, divorțul nu a fost doar o formalitate juridică, ci o rană profundă care a necesitat un tratament complex. Vedeta a subliniat că, în cazul ei, liniștea a venit dintr-o combinație între sprijinul spiritual și cel științific.

Deși s-a apropiat considerabil de biserică și de sfaturile unui duhovnic, ea consideră că terapia este pilonul care îi oferă instrumentele necesare pentru a procesa trauma unei separări în care sunt implicați și copii.

„Vreau doar să vă spun că mă bucur că mi-am găsit o terapeută, aveam nevoie de terapie și cred că este foarte important în procesul ăsta să îți găsești un duhovnic și un terapeut. Este o durere să treci printr-un divorț. Sunt ani la mijloc, sunt copii. Abia aștept următoarea ședință de terapie, mi-a plăcut foarte mult”, a completat fosta dansatoare, subliniind importanța sănătății mintale.

O nouă viață după semnarea actelor oficiale

Divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc a fost finalizat recent, pe 21 aprilie 2026, punând capăt unei relații care a fost adesea în atenția presei.

Separarea a fost una rapidă din punct de vedere administrativ, dat fiind faptul că cei doi aveau un contract prenupțial care a eliminat necesitatea unui partaj complicat. Imediat după ce actele au fost semnate, Andreea a părăsit domiciliul conjugal și s-a mutat într-un apartament, unde încearcă să își clădească un nou început.

În ciuda speculațiilor apărute în spațiul public, care făceau referire la o posibilă apropiere între vedetă și Dan Alexa, Andreea a preferat să nu alimenteze zvonurile și să se concentreze exclusiv pe propria evoluție. Aceasta a ales să rămână discretă în privința motivelor exacte ale rupturii, lăsând să se înțeleagă că prioritatea sa actuală este înțelegerea tiparelor emoționale care au guvernat-o până acum.

Foto – Facebook / Instagram

