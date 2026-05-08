Andreea Matei, dezvăluiri despre cei 10 ani alături de partenerul ei de dans, Rareș Cojoc. „Există și o chimie!” Ce spune despre divorțul dansatorului

Andreea Matei a decis să vorbească deschis despre legătura specială pe care o are cu partenerul ei de dans, Rareș Cojoc, în contextul perioadei tulburi prin care acesta a trecut recent. De mai bine de un deceniu, cei doi campioni mondiali împart o conexiune care depășește granițele sportului de performanță, fiind supuși constant ochiului critic al publicului.

Sportiva a analizat nu doar succesul lor profesional, ci și modul în care au gestionat speculațiile apărute în urma divorțului mediatizat al colegului său de Andreea Popescu.

O prietenie clădită pe compatibilitate și comunicare

Parteneriatul dintre cei doi nu a fost unul planificat riguros, ci s-a născut dintr-o nevoie simplă de mișcare, transformându-se rapid într-o simbioză perfectă. Andreea Matei subliniază că longevitatea lor se datorează unui echilibru fin între chimie și respect reciproc, unde nicio decizie nu este luată unilateral.

„Ne-am întâlnit în sală, amândoi făcusem o pauză și am zis să ne antrenăm de câteva ori, să ne menținem în formă. Acele câteva ore au devenit mai multe, o oră a devenit două și tot așa, apoi am zis să încercăm și am rămas împreună.

Suntem destul de compatibili, există și o chimie, pentru că este foarte importantă chimia între parteneri și sunt multe alte lucruri care trebuie să se alinieze pentru ca o pereche să poată funcționa, mai ales pe termen atât de lung. Nu cred că există un șef al echipei, deciziile le luăm împreună, avem o comunicare deschisă”, a m[rturisit Andreea Matei pentru Cancan.ro.

Provocările din spatele reflectoarelor: Speculații și interpretări

Expunerea publică a venit la pachet cu o serie de provocări pentru Andreea Matei, care a trebuit să rămână ancorată în realitate în timp ce viața personală a partenerului ei devenea subiect de presă. Aceasta recunoaște că apropierea lor profesională a fost de multe ori privită printr-o lentilă greșită de către cei din exterior.

„A fost greu, pentru că e ușor de interpretat orice. Și dacă încerci să controlezi lucrurile și crezi că e corect, poate să vină cineva care să întoarcă totul. În perioada dificilă prin care a trecut Rareș, am încercat să-i fiu alături, să-l înțeleg. Acum e din ce în ce mai bine și din fericire a știut să gestioneze această situație, a încercat să se conecteze mult mai mult cu ce înseamnă dansul, să se refugieze în dans”, explică partenera de dans a campionului.

Rareș Cojoc, văzut prin ochii partenerei de dans

Dincolo de performanțele sportive, Andreea Matei a conturat un portret complex al lui Rareș Cojoc, punctând atât calitățile care l-au ajutat să reziste presiunii, cât și defectele care apar în procesul de atingere a perfecțiunii. Admiră la acesta puterea de a rămâne un tată implicat, în ciuda tuturor obstacolelor apărute în urma divorțului.

„Este un bărbat foarte puternic, una dintre cele mai puternice persoane pe care eu le cunosc. Este foarte determinat, ambițios, e un tată foarte dedicat, eu foarte rar am văzut tați atât de implicați în creșterea copiilor. Iar ca și defecte, este perfecționist și câteodată poate fi demoralizator”, a concluzionat Andreea Matei.

