Cum arată Mihai Onilă după 26 de zile de post cu apă. Artistul a avut probleme: „Am avut un fel de bacterie”

Mihai Onilă ține post doar cu apă de multă vreme. Artistul este adeptul acestui tip de post de multă vreme și are zile întregi în care nu consumă absolut nimic în afară de apă. Recent, el s-a hotărât să țină post negru timp de 40 de zile și s-a înregistrat zilnic ca să vorbească despre starea lui. Iată cum se simte.

Mihai Onilă, transformare extremă după 26 de zile de post cu apă

Mihai Onilă este unul dintre membrii fondatori ai trupei AXXA, care a avut mare succes în anii ’90. Membrii trupei s-au despărțit în 2004 și s-au reunit ulterior, dar pentru scurt timp.

Mihai Onilă a devenit cunoscut odată cu succesul trupei. Recent, artistul și-a șocat fanii când s-a hotărât să țină 40 de zile de post doar cu apă. Nu este prima oară când artistul face acest post de 40 de zile. În urmă cu câțiva ani, el a mai ținut acest tip de post.

În a 25-a zis de băut doar apă, Mihai Onilă a dezvăluit că are probleme cu o bacterie la stomac.

„Suntem în a 25-a zi de post cu apă. Mă simt foarte bine, cu o mică excepție. La stomac am avut un fel de bacterie care încă nu a murit și presupun că în două, trei zile va fi gata. E o ușoară senzație de foame, dar asta nu e nicio problemă”, a povestit artistul.

Cum s-a simțit în cea de-a 26-a zi de post cu apă

Următoarea zi, artistul a spus că s-a simțit puțin slăbit, dar s-a arătat încrezător că totul va merge bine până în ziua 40 de post cu apă.

În plus, cântărețul a spus că a slăbit, însă se simte și slăbit, în același timp.

„Suntem în a 26-a zi de post cu apă. Deja se vede foarte bine, am slăbit. Puțin slăbit zilele astea, dar am energia necesară. Am făcut o baie. Am fost și până la Bolintin Vale de unde mi-am luat un coș cu miere, un cadou pentru ziua mea pe care îl împart cu toată familia.

Totul este minunat, merge în ritmul pe care mi l-am propus să ajung la 40 de zile”, a mai spus Mihai Onilă.

Artistul a vorbit despre stilul lui de viață și despre postul cu apă.

„Mulți m-ați întrebat ce se întâmplă în viața mea. Anul acesta nu am mai ținut post negru. Am ales să ascult mult mai atent ce îmi transmite organismul. Țin post intermitent doar atunci când simte și cere trupul. Pur și simplu las trupul să decidă singur ziua și momentul propice în care are nevoie de o pauză de la munca digestivă. Nu e o dietă forțată, ci o formă de respect pentru sănătatea mea”, a povestit Mihai Onilă înainte să decidă să țină 40 de zile de post.

