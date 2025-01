Scandal între membri formației AXXA. Mihai Onilă, supărat pe foștii colegi, după ce l-au ironizat: „Timp de invidii și vibrații joase nu am”

Trupa AXXA trebuia să se reunească anul trecut după o pauză de 20 de ani, însă Mihai Onilă a decis să rămână la cariera sa solo. Din lipsă de concerte, artistul a decis că nu este cazul să revină în această trupă, lucru care i-a deranjat vizibil pe colegii săi, care l-au ironizat pe cântăreț. Replica a venit, însă se pare că Mihai a hotărât să nu se lase afectat de vorbele celor cu care o perioadă a împărțit scena.

Trupa AXXA, la un pas de revenire pe scena muzicală

Trupa AXXA se pregătea anul trecut de o revenire spectaculoasă pe scena muzicală, după o pauză de 20 de ani, aceștia plănuind să readucă în atenția publicului hit-ul „Marea te cheamă la ea”. Însă, la scurt timp, Mihai Onilă și-a anunțat retragerea, din cauza lipsei concertelor. Colegii lui au fost afectați de această decizie și l-au ironizat pe acesta.

„Problema la noi a fost și că am stabilit un preț mult prea mare la concerte. El în luna decembrie ne-a dat un ultimatum! A fost ciudat! Noi am muncit câteva luni din greu, studio, piese, ședințe foto, haine noi. Noi am făcut cam totul, el nu prea s-a implicat. Avea alte preocupări. El cântă mai nou cu soția, chiar dacă doar pe undeva prin casă”, au spus Adi Filip și Sorin Raia, la Antena Stars.

La rândul lui, Dinu Maxer, a vorbit despre motivul real al plecării lui Mihai Onilă din trupa AXXA.

„Într-adevăr, a fost o ruptură de comunicare între noi. El a anunțat că o să plece tocmai când eu vorbeam cu Dan Popi să facem un featuring cu un artist din noua generație. Era un pas mare să semnăm cu Cat Music. Era vorba de un featuring la piesa „Marea te cheamă la ea”. Mihai a zis că nu vrea să se bage cu Cat Music. El provine dintr-o familie de lăutari. Vrea să cânte manele, așa am înțeles. Ăsta a fost secretul”, a precizat Dinu Maxer pentru Click.

Mihai Onilă în continuă cariera solo

Mihai Onilă este hotărât să nu revină asupra deciziei luate anul trecut și spune că își va continua cariera solo.

„Eu compun muzică pentru suflet sau cânt cântece pentru ca oamenii să se simtă bine pentru că provin dintr-o familie renumită de lăutari, pe când niciunul dintre ceilalți membri ai trupei AXXA nu provin din familii de muzicanți. Pe de altă parte, creez muzică pentru suflet, pentru că sunt și terapeut și știu că sufletul este Vibrație, Frecvență și Energie, iar sufletele au nevoie de o muzică care vibrează la nivelul sufletului lor”, a declarat artistul pentru publicația menționată anterior.

De asemenea, el a refuzat să comenteze ironiile colegilor săi din AXXA, precizând că are o viață activă; atât ca solist vocal cât și precum compozitor.

„Nu comentez spusele colegilor mei, consider că nu merită atenția mea. Am deja o viață activă, ca solist vocal și compozitor, deci nu duc lipsă de nimic, ca să mă plâng sau ca să arat cu degetul către nimeni altcineva. Viața este mult prea scurtă și timp de invidii și de vibrații joase nu am”, a adăugat Mihai Onilă.

