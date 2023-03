Laura, soția lui Mihai Onilă, ex-AXXA, despre experiența paranormală din timpul morții clinice. „Am ieșit din trup. Mă vedeam de sus!”

Laura Onilă, soția fostului membru al trupei AXXA, Mihai Onilă, a povestit o experiență șocantă din viața ei, despre cum a intrat în moarte clinică în urma unui accident rutier.

Laura și Mihai locuiesc de ani buni cu copiii în Belgia. Ea a povesti că într-o vară, înainte să-l cunoască pe artist, pe când era căsătorită cu un alt bărbat, a fost implicată într-un accident rutier grav, în urma căruia era să-și piardă un braț. Laura spune că a simțit că tragedia va avea loc și se pregătise pentru ea.

„Am simțit că va fi impactul!”

”Undeva în 2018, pe 18 iulie, plecam în vacanță în România. Cu o zi înainte, cum simt eu lucrurile care vor veni, am simțit și un accident. Atunci simțeam că nu sunt pregătită să plec în vacanță. Totuși am făcut-o pentru copii, ei voiau în vacanță în România.

Pe drum, se cam grăbea și nu păstra distanța. I-am spus de mai multe ori să păstreze distanța pentru că vom avea un accident. Bineînțeles că m-a ignorat. Undeva prin Ungaria, aproape de vamă, am simțit că va fi impactul. Cu vreo două minute înainte să se întâmple.

Mi-am scos inelele, mi-am făcut un selfie. Nu pot să spun de ce am făcut asta. Dar eram pregătită și s-a întâmplat. Impactul nu l-am simțit fizic. L-am văzut pe undeva de deasupra, pentru că ieșisem deja din trup.

„Mi-am zărit brațul pe tetieră”

Nu am simțit nicio durere. Am văzut doar plafonul și tirul cu care ne-am ciocnit. Și după mult timp am reintrat în trup. Nu simțeam absolut nicio durere. M-am uitat dacă fostul soț și copiii sunt în siguranță. Apoi, când m-am uitat în dreapta, spre copilul meu, mi-am zărit brațul pe tetieră. Probabil că din cauza adrenalinei nu simțeam nimic. Și cu mâna stângă mi-am luat brațul drept și mi l-am strâns la piept. Era vânăt, n-avea cot… erau doar niște țesuturi care mi-l țineau atârnat.” – a povestit soția lui Mihai Onilă, în emisiunea moderată de Cristi Brancu, Exlcusiv VIP.

După ce a fost dusă la un spital din Ungaria, Laura Onilă a fost supusă unei operații greșite, în urma căreia a făcut septicemie.

“Cred că mi-am pierdut conștiința, pentru că pierdusem foarte mult sânge și am leșinat. Între timp au venit cadrele medicale. M-au transportat la spital. M-au operat de urgență, dar într-un mod greșit. La 3 zile după operație am făcut septicemie. În locul din braț unde nu era țesut, mi-au introdus o bucată de vată. Și am stat trei zile așa. Aveam asigurare medicală”, a mai povestit Laura.

Soția cântărețului a decis să se întoarcă în Belgia, unde știa un medic mai bun. Acolo a trăit experiența paranormală de a se deprinde de trup, în timp ce medicii încercau să-i salveze viața.

„În timpul operației, practic, am ieșit din trup”

„După 3 zile am chemat un medic cu elicopterul din Belgia. M-a repatriat. Eram în semi-comă.

Acolo m-au operat de urgență. A durat 13 ore. Pierdusem mult sânge și cu septicemia, am făcut stop cardio-respirator.

În timpul operației, practic, am ieșit din trup. Mă vedeam pe mine. Nu conștientizam nimic. Doar că mă vedeam pe masa de operație, nu înțelegeam unde și de ce sunt acolo. Vedeam medicii, cumva din lateral. Pe masă era trupul meu, eu eram deasupra.

Auzeam discuțiile medicilor ca și cum aș fi fost în apă, cu un ecou. Și conștientizam că nu mai sunt trupul, sunt spiritul și asta m-a speriat. Nu conștientizezi că ai familie, că ai copii. Te întrebi doar ce cauți tu acolo și ce se întâmplă de fapt.

„Vocea tatei mă striga, dar eu nu îi răspundeam”

E adevărat că văzusem un cordon energetic care mă ținea legată de trupul meu. Exista o spirală de lumină, acel tunel de lumină despre care se vorbește este, de fapt, o spirală de lumină pe care circuli. Iar în timp ce circuli vezi multitudine de imagini din viața trăită până atunci.

Imaginile trec foarte repede, astfel că timpul de până atunci trece în câteva secunde. Îți vezi viața ca experiențe din diferiți ani, diferite etape – chiar de când eram copil. Chiar vedeam imagini cu un alt trup. Știam că sunt eu, dar aveam alt trup. Undeva în capătul tunelului spiralat, exista o lumină unde vedeam și alte entități dar nu știam să traduc acele entități. Și aveam țintă să merg spre ele, mă atrăgeau spre ele. Numai că nu am ajuns acolo. Pe drumul spiralat a apărut tata, și el ieșit din trup. La vremea aceea el trăia. Vocea tatei mă striga, dar eu nu îi răspundeam pentru că aveam drumul meu.

„Coborârea în trup este foarte greoaie”

Abia a treia când m-a strigat, am răspuns. Și mi-a zis “fetele!”. Atunci am conștientizat că eu am familie, copii. Coborârea a fost invers. Urcam de la dreapta către stânga, iar coborârea a fost de la stânga către dreapta.

Ieșirea din trup este atât de ușoară și liniștitoare, dar coborârea în trup este foarte greoaie. Senzația a fost ca și când m-aș fi aruncat de la etajul 10 direct pe ciment. Așa mi-am simțit trutpul. M-am trezit într-o cameră frigorifică, unde erau 2 grade. Am stat în moarte clinică 45 de minute.

Îmi aduc aminte de un medic că mi-a spus: ‚Unde ai plecat? Ne-am chinuit să te readucem la viață’.” – a mai povestit Laura.

La trezire, ea a trecut printr-o a doua experiență paranormală, când a simțit prezența tatălui ei, care nu se afla fizic acolo.

“Și în acea cameră am trăit o altă experiență. Aveam un medic care stătea permanent lângă mine. Camera avea o ușă metalică ce se deschidea cu card. Și s-a deschis ușa, nu o deschisese nimeni, dar intrase tata. Eu îl vedeam foarte bine. Medicul a zis ‘uite, s-a deschis ușa fără să intre nimeni!’

Tata s-a așezat în spatele meu, lângă medic și simțeam cum îmi mângâie părul, șuviță cu șuviță. Apoi, după 24 de ore, am fost transferată în salon, într-o secție recuperatorie.” – a încheiat ea.

Foto – Facebook