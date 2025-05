Janis și Virginia, cel mai nou cuplu din showbiz. Cum a început povestea de iubire dintre cei doi foști concurenți „Casa iubirii”

Virginia și Janis au luat prin surprindere întreaga lume când au anunțat că formează un cuplu, la câteva luni după ce au părăsit „Casa iubirii”. Într-un live pe TikTok, tinerii îndrăgostiți au dezvăluit cum a început povestea lor de iubire.

Janis și Virginia, cel mai nou cuplu din showbiz

În urmă cu câteva zile, Janis și Virginia au surprins întreaga lume când și-au făcut publică relația, în mediul online. Cei doi foști concurenți ai emisiunii „Casa iubirii”, au distribuit în mediul online câteva fotografii în care apar împreună, iar mai apoi au făcut câteva declarații despre povestea lor de iubire.

Inițial, Janis a publicat în mediul online o imagine în care el și Virginia se sărutau. Reacția internauților nu a întârziat să apară, susținătorii lor arătându-se încântați de noul cuplu.

„Cel mai frumos cuplu! Să vă iubiți, respectați și să vă bucrați de fiecare moment împreună! Sunteți mimunați, dragilor”, a scris o persoană.

„Sunt sigură că Janis este un băiat care va face orice să-i fie bine Virginiei! El știe că Virginia e TOP din toate punctele de vedere”, a fost de părere un alt internaut.

Cum a început povestea de dragoste dintre foștii concurenți „Casa iubirii”

La scurt timp după ce și-au făcut publică relația, Virginia și Janis au intrat live pe TikTok, unde au povestit că s-au cunoscut mai bine după ce au părăsit emisiunea și au ajuns să se îndrăgostească unul de celălalt.

„După emisiune noi am mai ieșit. Prima oară când am ieșit după emisiune a fost când am venit eu la București și l-am invitat și pe el că voiam să sărbătoresc faptul că am câștigat emisiunea. ȘI am ieșit atunci în oraș, nu doar eu cu el. După am tot vorbit și poate ați mai văzut și voi pe live-uri că ne mai tachinam”, a spus Virginia.

Virginia și Janis formează un cuplu de o lună și chiar locuiesc împreună și nu sunt deloc deranjați de faptul că tânărul este cu câțiva ani mai mic ca fosta concuretă „Casa iubirii”.

„Am zis eu în emisiunea că e mai mic decât mine. Păi da, așa e și mă gândeam că un băiat mai mic nu poate fi la fel de matur, dar Janis este. Ne-am cunoscut mai bine după emisiune. Momentan stau la Janis, până când o să-mi iau și eu apartament. Adică l-am luat, dar mai durează puțin să fie gata actele”, a povestit Virginia.

