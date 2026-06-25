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Răsturnare de situație la Casa Iubirii! Lucia a vorbit despre despărțirea de Iosif cu lacrimi în ochi: „Îmi este frică să…”

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.  Actualizat 25.06.2026, 14:21
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Momente tensionate și suferință de nedescris în Casa Iubirii. Presiunea psihologică și-a spus cuvântul, iar Lucia a cedat complet în fața camerelor de filmat, fiind copleșită de suspiciuni și scenarii negre. Concurenta se teme la modul cel mai serios că partenerul ei, Iosif, a luat deja decizia secretă de a pune punct poveștii lor de dragoste în afara platoului de filmare, lăsând-o cu inima frântă și plină de nesiguranță.

Mărturisirea dureroasă a Luciei: „Îmi este frică să nu-l pierd”

Depărtarea și lipsa unei comunicări directe au împins-o pe Lucia la capătul puterilor. Cu vocea gâtuită de plâns și lacrimi șiroind pe obraz, tânăra a recunoscut public care este cel mai mare coșmar al ei în acest moment, dar și singurul motiv pentru care ea ar accepta o separare definitivă de bărbatul iubit.

„Există posibilitatea. Dacă ar fi să ne despărțim, dintre noi doi eu nu aș pune punct. Eu știu sigur că aș pune punct doar dacă m-ar înșela. Aș suferi foarte mult fără el, dar la el ar exista posibilitatea asta. Nu avem de unde să știm ce se întâmplă. Îmi este frică să nu-l pierd. Deși el a zis că nu o s-o facă”, a declarat Lucia în stare de șoc.

Reacția neașteptată a lui Iosif în fața camerelor

Văzând suferința profundă a partenerei sale, Iosif a intervenit imediat pentru a stinge incendiul și a o asigura de toată fidelitatea lui. Concurentul a recunoscut că, deși la începutul emisiunii a avut momente de ezitare, acum lucrurile s-au schimbat radical, iar sentimentele lui sunt extrem de puternice.

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„Niciodată nu aș fi pomp punct după discuțiile din ultima perioadă. După discuțiile de la început, da, aș fi pus punct. Dar nu conștientizam că am pentru ce să lupt. Lucia este cea mai minunată femeie pe care am întâlnit-o în viața mea”, a mărturisit Iosif, încercând să îi readucă liniștea iubitei sale.

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Daniela a explodat de nervi și l-a atacat direct pe Iosif

Pe lângă neînțelegerile din cuplu, atmosfera a devenit de-a dreptul explozivă după intervenția Danielei. Aceasta din urmă, susținută de partenerul ei, Valentin, s-a arătat extrem de obosită de faptul că Iosif mută constant atenția pe relația lor, în loc să își rezolve propriile probleme sentimentale. Daniela a răbufnit și a lansat acuzații dure în platou, considerând că totul este o strategie din partea celorlalți.

„Tot despre noi. Dar vorbește frate despre Lucia. Să vorbească despre tine, nu doar despre mine și Valentin. Tu ești tot cu Valentin în gură și el la fel. Vă e frică, dacă face Andra cu Ahmed un cuplu, vă luați de el. Nu știți ce să mai faceți pe aici”, a tunat Daniela, extrem de iritată de întreaga situație.

Foto – capturi video

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