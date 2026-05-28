Tensiuni în Casa Iubirii! Reacția neașteptată a lui Georges după ce a văzut ce s-a petrecut în secret între Ahmed și Andra! „Eu n-am încercat să fac asta!”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Tensiunile ating cote maxime în platoul emisiunii „Casa Iubirii”, acolo unde dinamica dintre concurenți se schimbă de la o zi la alta. După o perioadă plină de incertitudini și discuții aprinse, Andra și Georges au decis să pună punct definitiv poveștii lor de cunoaștere.

Separarea nu a lăsat însă loc de regrete pentru mult timp, deoarece Andra pare să își fi îndreptat deja atenția către un alt băiat din casă. Imaginile surprinse recent în „Colțișorul iubirii” o înfățișează pe concurentă într-o ipostază extrem de apropiată și plină de complicitate alături de Ahmed, un scenariu care a provocat un val de reacții atât în rândul colegilor de platou, cât și printre telespectatori.

Georges, lăsat mască în fața ecranelor: „Se vedea clar în privirea ei”

Apropierea evidentă dintre cei doi a fost analizată intens în casa băieților, acolo cu Georges a urmărit imaginile complet uluit și vizibil afectat. Cu privirea abătută și măcinat de dezamăgire, fostul partener al Andrei a asistat la un dialog spumos, presărat cu replici cu subînțeles și un flirt evident pe care nimeni nu îl mai poate nega.

În timp ce imaginile rulau pe ecrane, tachinările dintre Andra și Ahmed deveneau tot mai evidente. Ahmed nu a ezitat să pună degetul pe rană și să speculeze pe seama lipsei de conexiune reală dintre Andra și fostul ei partener, moment în care Georges a reacționat imediat din culise, șocat de turnura pe care o iau lucrurile.

„Cred că ai și flirt… exact privirea pe care o ai acum”, i-a spus Ahmed concurentei, moment în care Andra a reacționat rapid: „Dar privirea asta crezi că e flirt?”.

Citeşte şi: Iosif de la „Casa iubirii”, mărturisiri șocante despre Lucia: „S-ar putea pupa cu alt băiat!” Ce se întâmplă cu relația lor

Citeşte şi: Neamțu și Magdalena de la „Casa Iubirii” s-au despărțit. „Din păcate, nu prea am mai putut!” Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi

Citeşte şi: Larisa a răbufnit după ce Danciu a fost eliminat din „Casa iubirii” din cauza ei: „Vreau să se știe!” Dezvăluiri șoc despre fostul concurent

Răspunsul băiatului a venit fără ezitare, sugerând că între ei există o atracție care ar fi evoluat mult mai repede în absența barierelor din emisiune: „Nu, e o privire interesantă care îmi place, intrigantă. Ai înțeles? Tu mergi la tensiune romantică cu Georges când nu ai o tensiune romantică? Păi nu ai ce să faci la tensiune romantică cu Georges. Ce aș crede că se poate întâmpla între noi dacă nu ar exista camerele și relația Andrei cu Georges… cred că aș vrea să vorbesc cu tine, mi-ai atras atenția și nu pot să zic nu, sunt ipocrit dacă aș zice nu. Ești o fată frumoasă”.

Urmărind acest schimb de replici, Georges a răbufnit, dându-și seama că suspiciunile sale din timpul relației se adeveresc în fața camerelor: „Mamăăă… Oricum se vedea clar în privirea ei, mai ales când a zis că dacă ar face asta, dar eu n-am încercat să fac asta?”.

Testul Andrei pentru Ahmed: „Pari un om care se plictisește ușor”

Deși abia ieșită din interacțiunea cu Georges, Andra a recunoscut că este extrem de curioasă în privința lui Ahmed și că a început deja să îi analizeze comportamentul din emisiune. Concurenta a mărturisit că încearcă să își dea seama dacă acesta este un bărbat statornic sau dacă își pierde interesul rapid atunci când obține ceea ce își dorește, transformând această nouă interacțiune într-o provocare personală.

„E ceva ce mă face curioasă, dar cred că asta vine din mine. Pari un om care se plictisește ușor și vreau să văd dacă te plictisești de mine. Testul meu pentru mine”, i-a aruncat Andra ochelari lui Ahmed, dorind să îi testeze reacția.

Ahmed a încercat imediat să o liniștească și i-a sugerat că are nevoie de o schimbare de energie, de cineva care să o scoată din stările de nesiguranță: „Tu ai nevoie de o persoană care să fie foarte veselă, să-ți ridice moralul și să ai o stare bună. Să te scoată din tensiuni și din lipsa de încredere”. Vizibil încântată de analiză, Andra l-a provocat din nou: „Crezi că tu ai putea să faci asta?”.

Compatibilitate dincolo de camere: „Cred că noi am rezona”

De cealaltă parte, Ahmed s-a arătat extrem de flatat de atenția primită și a dezvăluit că o consideră pe Andra o prezență fascinantă în emisiune. Mai mult, el a subliniat că a observat de mult timp cum ea încearcă să își cenzureze reacțiile și opiniile în prezența lui, tocmai pentru a nu da de bănuit celorlalți concurenți din casă sau pentru a evita comentariile răutăcioase.

„Ești o femeie interesantă și cred, și mi s-a părut ciudat, că de multe ori te-ai prins în păreri cu mine, dar ai tăcut doar ca să nu interpreteze lumea multe lucruri. Cred că ai rezona cu mine. Cred că noi am rezona. Ai o privire interesantă, care mie îmi place”, a concluzionat Ahmed, lăsând ușa deschisă pentru o nouă poveste de dragoste.

Foto – capturi Youtube

Urmărește-ne pe Google News