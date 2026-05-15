Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Răsturnare de situație spectaculoasă pentru fanii emisiunii „Casa iubirii” de la Kanal D. Unul dintre cele mai cunoscute personaje din sezonul trecut a pășit din nou în platoul de filmare, dornic să își găsească jumătatea și să demonstreze că merită o a doua șansă la fericire.

Este vorba despre Ahmed, care a revenit în competiție în sezonul cu numărul 5, la scurt timp după ce povestea de dragoste cu Veronica, câștigătoarea sezonului 4, s-a terminat brusc în lumea reală. Decizia tânărului a provocat un val de reacții în mediul online, dar și o replică neșteptată din partea fostei sale partenere.

Șoc în Camera Roșie chiar din primele minute

Deși în etapa anterioară a format un cuplu puternic cu Veronica, alături de care a și părăsit show-ul, relația lor nu a rezistat testului timpului în afara camerelor de filmat, iar din cauza unor neînțelegeri, drumurile lor s-au separat definitiv.

Acum, Ahmed simte că prima sa trecere prin emisiune nu a fost exploatată destul și s-a întors cu planuri mari, dornic să își întemeieze o familie. Intrat direct în acțiune, concurentul a solicitat o primă întâlnire privată și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte cu alegerea sa.

„Bine v-am regăsit! Am revenit pentru că îmi doresc foarte mult să trăiesc experiența asta până la capăt. Consider că nu am trăit-o așa cum trebuie și vreau să o fac cum trebuie de data asta. Nu am un top, vreau să cunosc mai multe persoane. Da, eu vreau o familie, copii. Altfel nu aș fi venit aici”, a mărturisit Ahmed cu mari emoții.

Prima lui opțiune a fost Carolina, care a rămas pur și simplu șocată când l-a văzut așteptând-o în Camera Roșie. Dialogul dintre cei doi a fost marcat de tensiune, dar și de complimente directe din partea lui Ahmed: „Nu mă așteptam să am emoții, am emoții maxime. Ești o fată foarte frumoasă, mai frumoasă ca la TV”. Discuția a căpătat rapid o notă serioasă în momentul în care Carolina și-a deschis sufletul: „Ba da, dar am fost trădată. Totul a fost o minciună. Te simți pregătit?”.

Reacția Veronicăi a aprins imaginația fanilor

Coincidență sau nu, la foarte scurt timp după ce Ahmed a reapărut pe micile ecrane la Kanal D, Veronica a atras imediat atenția internauților printr-o postare extrem de sugestivă pe rețelele sociale. Ea a publicat câteva fotografii în care apare strângând în brațe un buchet uriaș de flori, însoțite de un mesaj plin de subînțeles care a fost interpretat instant ca o dovadă că și-a refăcut viața sentimentală.

„Vă las niște poze cu ce mă face fericită! Îți mulțumesc pentru grijă, atenție și răbdare … atât pot să spun pentru că nu mai am cuvinte. Dumnezeu lucrează prin oameni, m-am convins de asta!”, a scris fosta iubită a lui Ahmed.

Citeşte şi: Neamțu și Magdalena de la „Casa Iubirii” s-au despărțit. „Din păcate, nu prea am mai putut!” Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi

Citeşte şi: Lia și Filip, de la „Casa iubirii”, la un pas de adio? Mărturisirea care i-a șocat pe fani: „Simțeam că nu mai vreau!” Ce se întâmplă cu relația lor

Citeşte şi: Mihaela Homa de la „Casa iubirii” a devenit mamă pentru prima oară. Ce nume a ales pentru băiețelul ei

Mesajul transmis de Veronica a declanșat o adevărată furtună în mediul online. Fanii emisiunii au speculat imediat că tânăra are deja un alt bărbat în viața ei și că acesta ar fi, de fapt, adevăratul motiv pentru care Ahmed s-a întors în emisiune, simțindu-se trădat.

„Ți-ai găsit altul, de asta Ahmed a intrat iar în Casa iubirii. L-ai dezamăgit!” și „Nu i-a mers cu tine și s-a întors în casă” au fost doar câteva dintre reacțiile dure ale urmăritorilor.

Până în acest moment, niciunul dintre cei doi foști iubiți nu a dorit să dezvăluie motivul concret și real al despărțirii lor, însă revenirea lui Ahmed în competiție continuă să alimenteze speculațiile în rândul telespectatorilor.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News