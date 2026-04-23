Mihaela Homa de la „Casa iubirii” a devenit mamă pentru prima oară. Ce nume a ales pentru băiețelul ei

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mihaela Homa, tânăra care a cucerit inimile telespectatorilor și a câștigat sezonul 2 din emisiunea „Casa Iubirii”, traversează cel mai frumos moment al existenței sale. După o perioadă în care a preferat să își trăiască viața personală departe de luminile reflectoarelor, fosta concurentă a anunțat oficial că a devenit mămică. Aceasta a împărtășit cu susținătorii săi bucuria de a-și strânge în brațe primul copil, un băiețel pe care l-a așteptat cu o emoție copleșitoare.

„Baby Matei” a ajuns acasă: Primele imagini după externare

Vestea cea mare a venit prin intermediul unei postări emoționante pe rețelele de socializare, în care Mihaela a confirmat nu doar nașterea, ci și faptul că a părăsit deja spitalul. Alături de partenerul ei de viață, câștigătoarea show-ului matrimonial de la Kanal D a publicat o imagine care marchează începutul unei noi etape în formula de trei. Cu această ocazie, vedeta a dezvăluit și numele ales pentru micuț, un nume cu rezonanță biblică și plin de semnificație.

„Primul nostru drum spre casa. Baby Matei. Mulțumim, Doamne!”, a scris Mihaela Homa, transmițând astfel recunoștința pentru faptul că totul a decurs bine și că fiul ei este sănătos.

Reacțiile fanilor au apărut instantaneu, secțiunea de comentarii fiind inundată de mii de mesaje de felicitare și urări de bine pentru proaspăta mămică.

Secretul unei sarcini liniștite și motivele discreției absolute

Deși fanii vigilenți observaseră schimbările din viața Mihaelei încă de acum câteva luni, vedeta a ales să nu confirme sarcina imediat. Aceasta a explicat ulterior că decizia de a păstra tăcerea a fost una asumată, dorind să protejeze relația de cuplu și să se asigure că perioada critică a primelor luni de sarcină trece fără incidente sau stres suplimentar cauzat de atenția publică.

„Zic e momentul să nu zică cineva ce e așa mare secret. Să treacă perioada asta critică. Nu am avut probleme în sarcină de nicio culoare. Am zis că aștept momentul potrivit să pot să confirm și dacă nu aș confirma eu se vede din poză. Nu am vrut să mai fie secret”, a mărturisit Mihaela într-o intervenție pentru Kanal D. Aceasta a punctat faptul că liniștea a fost esențială pentru bunul mers al lucrurilor, mai ales că noua sa relație s-a dovedit a fi una extrem de solidă.

O relație stabilă, departe de ochii curioșilor

După experiența intensă din televiziune, unde fiecare gest a fost analizat de public, Mihaela a învățat valoarea intimității. Vedeta a dezvăluit că partenerul ei este omul care i-a oferit echilibrul de care avea nevoie și că împreună au construit o bază solidă înainte de a deveni părinți. Aceasta a recunoscut că teama de comentariile negative a fost principalul motiv pentru care nu s-a afișat imediat cu noul său iubit.

„Avem o relație de peste un an. Suntem foarte fericiți, ne înțelegem foarte bine. Din cauza asta nu am vrut imediat, cum am fost în primele luni, să mă postez. Știi cum e lumea, uite așa, așa, comentarii și nu am vrut să ne afecteze relația și am zis că mai bine țin pentru mine”, a mai declarat fosta câștigătoare a emisiunii „Casa Iubirii”. Astăzi, Mihaela Homa se declară o femeie împlinită, lăsând în urmă eșecurile amoroase din trecut pentru a se dedica în totalitate rolului de mamă.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News