După ieșirea din Casa Iubirii, Ahmed și Veronica păreau pregătiți să continue relația și în afara competiției. Totuși, lucrurile au luat o turnură neașteptată, iar cei doi s-au despărțit la scurt timp.

Invitat în emisiunea „Culisele Iubirii”, Ahmed a vorbit pentru prima dată deschis despre momentul rupturii și despre starea în care l-a adus această relație.

„Ea a ales să pună punct!”

Ahmed a confirmat că Veronica a fost cea care a decis să încheie relația, iar el a acceptat fără să mai insiste, simțind că situația devenise prea tensionată.

„Da, ea a ales să pună punct. Cum să fie? Să zic așa, din prisma tuturor trăirilor pe care le-am mai avut, n-am mai zis nimic. Am zis: ‘Ok’. Am spus că, dacă am ajuns să ne facem atâta rău, punem punct și asta a fost. Nu am insistat, n-am mai discutat, n-am mai făcut absolut nimic.

Am mai avut anumite discuții la un moment dat, când am aflat că se mută, și i-am spus că, dacă are nevoie de ajutor, sunt acolo, pentru că așa sunt eu. Adică, dacă te ajut cu ceva să te muți, cu bagaje, cu lucruri…”, a explicat el.

Ahmed a povestit că, deși Veronica a vorbit public despre despărțire, el a preferat să nu reacționeze și să lase lucrurile să se așeze.

Citeşte şi: Robert de la „Casa Iubirii” rupe tăcerea după despărțirea de Giuly. „Eu nu sunt obligat să…” Ce spune despre fosta parteneră

Citeşte şi: Un fost concurent de la Casa Iubirii va deveni tătic. El și partenera lui au făcut marele anunț: „1+1=3”

Citeşte şi: Giuly și Robert de la „Casa Iubirii” s-au despărțit. Anunțul fostei concurente: „Această decizie a fost luată!”

Citeşte şi: Mihaela Homa, câștigătoarea sezonului 2 „Casa Iubirii”, este însărcinată pentru prima oară. „Nu am vrut să mai fie secret!”

A fost despărțirea un test?

Bianca Comănici l-a întrebat dacă nu cumva gestul Veronicăi a fost un test pentru a-i observa reacția. Ahmed a recunoscut că este posibil, însă a subliniat că era deja epuizat emoțional.

„Poate a fost și un test. Din prisma faptului că am văzut și live-ul pe care îl făcuse, era foarte dezamăgită sau supărată, să zic așa. Dar eu nu am mai putut. Eu sunt genul de persoană care tot încearcă, tot vorbește”, a spus el.

„Nu-mi place să lungesc lucrurile. Ajunsesem să mă consum foarte tare”

Ahmed a explicat că relația ajunsese într-un punct în care discuțiile se prelungeau zile întregi, iar el simțea că nu mai poate duce această presiune.

„Nu-mi place procesul ăla foarte lung de a comunica cu cineva, să încerc să conving, să încercăm să discutăm. Ulterior trebuie să treacă trei, patru, cinci zile de rugăminți în care spun: ‘Hai să discutăm’. Și după trei-patru zile în care eu mă chinui să discut, ajungem tot la punctul în care spune: ‘Bine, hai să discutăm’. Păi hai să discutăm din prima”, a explicat Ahmed.

El a mărturisit că era prins între conflicte și tensiuni, iar acest lucru l-a afectat profund.

„Deja eram foarte consumat, pentru că eu aveam certuri și într-o parte, și în alta. Ajunsesem să mă uit la mine și nu mă mai simțeam bine. Eram într-o stare foarte proastă și am zis că eu nu trebuie să trăiesc așa. Trebuie să fiu fericit, trebuie să fiu liniștit.”

În final, Ahmed a spus că a ales să nu mai forțeze nimic și să își vadă de drum, convins că liniștea lui este mai importantă decât o relație care îl consuma.

„Am decis să nu mai spun absolut nimic și să mergem înainte”, a încheiat el.

Foto – captură video

Urmărește-ne pe Google News