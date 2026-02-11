Mihaela Homa, câștigătoarea sezonului 2 „Casa Iubirii”, este însărcinată pentru prima oară. „Nu am vrut să mai fie secret!”

Mihaela Homa, cunoscută publicului după ce a câștigat sezonul 2 al emisiunii Casa Iubirii, trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. După ce în trecut a avut parte de dezamăgiri în dragoste, tânăra se bucură acum de o relație stabilă și fericită, iar vestea că va deveni mamă a venit ca o încununare a acestui nou început.

„Nu am vrut să mai fie secret!”

Totul a pornit de la o fotografie postată recent pe rețelele de socializare, în care Mihaela apare alături de partenerul ei. Imaginea a atras imediat atenția fanilor, care au observat burtica de gravidă și au umplut secțiunea de comentarii cu felicitări.

După valul de reacții, Mihaela a decis să confirme oficial sarcina și să vorbească deschis despre momentul ales pentru a face publică vestea.

„Zic e momentul să nu zică cineva ce e așa mare secret. Să treacă perioada asta critică. Nu am avut probleme în sarcină de nicio culoare. Am zis că aștept momentul potrivit să pot să confirm și, dacă nu aș confirma eu, se vede din poză. Nu am vrut să mai fie secret” – a mărturisit ea pentru Kanal D.

Tânăra a explicat și de ce a preferat discreția în primele luni ale relației și ale sarcinii.

„Avem o relație de peste un an. Suntem foarte fericiți, ne înțelegem foarte bine. Din cauza asta nu am vrut imediat, cum am fost în primele luni, să mă postez. Știi cum e lumea, comentarii și nu am vrut să ne afecteze relația. Am zis că mai bine țin pentru mine” – a adăugat.

Reacțiile emoționante ale fanilor

Internauții au reacționat rapid și cu mult entuziasm. Comentariile au fost pline de urări și mesaje de susținere, semn că Mihaela rămâne una dintre cele mai îndrăgite concurente ale show-ului.

„Felicitări! Să fiți sănătoși să vă bucurați de viața!”, „Să fie într-un ceas bun!”, „Ce surpriză frumoasă, sunteți superbi!”, „Sarcină ușoară și multă fericire!”, „Am impresia că vine barzaaa!”, „Felicitări și casă de piatră!” — sunt doar câteva dintre mesajele care au inundat postarea.

