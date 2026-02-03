Cum a fost Denis Dorobanțu, câștigătorul „Casa Iubirii” sezon 4, înșelat de iubită cu un prieten. „Îmi zice: Vrei să îți spun ceva? Am întreținut relații intime!”

Dorobanțu, câștigătorul sezonului 4 „Casa Iubirii”, trăiește astăzi o poveste de dragoste liniștită alături de Naomi, însă trecutul lui sentimental ascunde una dintre cele mai dureroase experiențe din viața sa. În emisiunea „În Oglindă”, el a vorbit deschis despre relația de patru ani care s-a încheiat brusc, printr-o trădare care l-a afectat profund.

O relație de patru ani, distrusă într-o singură noapte

Dorobanțu a povestit că, deși relația părea stabilă și plină de planuri de viitor, începuse să observe priviri suspecte între iubita lui și un prieten apropiat. Intuiția i-a spus că ceva nu este în regulă, însă adevărul avea să îl lovească mult mai dur decât se aștepta: „Eu simțeam că între ea și băiatul respectiv se întâmplă ceva. Vedeam niște priviri. El era prieten cu mine, adică noi ne știam de 8 ani.”

Noaptea în care totul s-a schimbat

Momentul decisiv a venit într-o noapte, când s-a trezit și a descoperit că partenera lui nu mai era în pat. A căutat-o prin casă, i-a trimis mesaje, iar răspunsurile ei nu făceau decât să îi amplifice suspiciunile.

„La ora 3 dimineața sau 4, mă întorc așa în pat și pun mâna și văd că nu e nimeni. Mă duc mai spre margine, iar nu e nimeni. Îi dau mesaje. Nu îmi răspunde” – a mărturisit tânărul.

Când în cele din urmă a sunat-o, femeia i-a spus că a ieșit cu mașina pentru că avea „momente depresive”. Însă Dorobanțu simțea că adevărul este altul.

După ce ea s-a întors acasă, Dorobanțu a decis să verifice telefonul ei. A găsit exact ceea ce se temea. În fața evidențelor, femeia a recunoscut totul. Mărturisirea ei a fost devastatoare.

„Am luat telefonul, am băgat parola și în momentul în care am băgat parola am văzut doar mesajele de la el. ‘Te iubesc, viața mea. Ești totul pentru mine!’. După 10 minute îmi zice: Vrei să îți spun ceva? Am întreținut relații intime, îl iubesc și ce mi-a oferit el în trei săptămâni, nu mi-ai oferit tu în patru ani.” – a adăugat Dorobanțu.

Trădarea l-a afectat profund, însă Dorobanțu a reușit să își reconstruiască viața și să își recapete încrederea în iubire. Astăzi, el privește în urmă cu maturitate și recunoaște că experiența l-a schimbat, dar nu l-a învins.

Dorobanțu și Naomi, primul „sezon” din viața lor după Casa Iubirii

După încheierea sezonului 4 Casa Iubirii, Dorobanțu și Naomi au continuat relația începută în emisiune și au decis să își construiască viața împreună. Dorobanțu spune că finalul show-ului a reprezentat doar începutul „primului sezon din viața lor”, în care se concentrează atât pe planurile comune, cât și pe cele profesionale.

Cei doi sunt hotărâți să se mute împreună și au început deja să caute un apartament în București. Au vizionat mai multe locuințe și sunt aproape de o decizie finală. Dorobanțu afirmă că mutarea va avea loc în următoarele zile și că pentru ei „acasă” este oriunde sunt împreună.

„Așteptăm să ne mutăm împreună. Suntem foarte hotărâți. Am fost și am vizionat fel și fel de apartamente și trebuie să luăm o decizie. Iar zilele următoare, cu siguranță, ne vom muta împreună. La București. Dar oriunde am fi împreună, acolo va fi acasă. Nu contează unde”, a declarat el.

