Schimbări neașteptate în cuplul Dorobanțu -Naomi, după „Casa Iubirii”. „Este o provocare!” Vestea cea mare a fost dată chiar de el: „Așteptăm!”

După ce sezonul 4 Casa iubirii s-a încheiat, pentru Dorobanțu și Naomi povestea nu s-a oprit odată cu ultimele cadre ale emisiunii. Dimpotrivă, cei doi au început un nou capitol în viața lor, unul pe care îl construiesc pas cu pas, cu planuri serioase și multă implicare. Fostul concurent a vorbit deschis despre cum s-a schimbat relația lor după ieșirea din casă și ce urmează pentru cuplu.

Viața după emisiune: „A început primul sezon din viața noastră”

Dorobanțu mărturisește că finalul emisiunii a fost doar începutul unei noi etape. El și Naomi sunt hotărâți să își întemeieze viața împreună și să lase în urmă orice incertitudine.

„S-a terminat sezonul 4 în Casa iubirii și a început primul sezon din viața noastră, a mea și a lui Naomi, atât împreună, cât și separat, pentru că, na, cum e în orice relație”, a spus el, potrivit cancan.ro, explicând că acum se concentrează pe viitorul lor comun, dar și pe planurile sale profesionale.

Cei doi au început deja să caute un apartament în București, unde intenționează să se mute în următoarele zile. Dorobanțu spune că au vizionat mai multe locuințe și sunt aproape de o decizie finală.

„Așteptăm să ne mutăm împreună. Suntem foarte hotărâți. Am fost și am vizionat fel și fel de apartamente și trebuie să luăm o decizie. Iar zilele următoare, cu siguranță, ne vom muta împreună. La București. Dar oriunde am fi împreună, acolo va fi acasă. Nu contează unde”, a declarat el.

Pentru Dorobanțu, cel mai important este ca relația lor să fie solidă, indiferent de oraș sau de apartament.

Provocările unei relații reale: „Contează să lăsăm din orgoliu”

Fostul concurent recunoaște că viața în afara emisiunii vine cu provocări noi, dar spune că el și Naomi sunt pregătiți să le gestioneze matur.

„Cred că tot ce se întâmplă este o provocare. Contează cum gestionăm toate situațiile. Contează să ne înțelegem unul pe altul, să ne acceptăm unul pe altul, să vorbim foarte mult, să discutăm, să lăsăm din orgoliu, să nu mai fim încăpățânați”, a explicat el.

Dorobanțu subliniază că orice cuplu ieșit din Casa iubirii trece printr-o perioadă de adaptare, pentru că oamenii se comportă diferit în realitate față de mediul controlat al show-ului.

Un detaliu emoționant dezvăluit de Dorobanțu este schimbarea lui Naomi după finalul emisiunii. El spune că iubita lui este acum mult mai afectuoasă și deschisă.

„E mult mai lipicioasă. Am avut discuții în emisiune despre modul în care ne spunem ‘te iubesc’. Ea era mai rezervată și spunea mai rar. Și acum am ajuns să ne spunem ‘te iubesc’ foarte des. Foarte, foarte, foarte des. Și a venit din partea ei treaba asta”, a povestit el.

Momentul câștigării: „Mi s-au înmuiat picioarele”

Dorobanțu își amintește cu emoție momentul în care a aflat că este câștigătorul sezonului 4. Spune că reacția lui Naomi l-a copleșit.

„Am simțit o bucurie extraordinară, o emoție puternică și m-am uitat la Naomi, am văzut-o că are lacrimi în ochi, fugea spre mine și parcă mi s-au înmuiat picioarele”, a mărturisit el.

Primul gând i-a fost la mama lui, pe care a sunat-o imediat după ce s-au terminat interviurile. „Plângea în hohote, ca un copil”, a spus Dorobanțu, emoționat.

