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Discuțiile din culise au reaprins disputele în platoul emisiunii „Casa Iubirii” de la Kanal D, unde un nou conflict amenință să pună în pericol relația dintre Lucia și Iosif. O serie de insinuări făcute în camera secretă au tulburat liniștea din cuplu, după ce o altă concurentă a decis să aducă în discuție detalii din trecutul celor doi.

Daniela a intervenit în dinamica partenerilor, lansând acuzații care vizează o presupusă încălcare a regulamentului emisiunii. Situația a creat rapid momente de neînțelegere, iar schimburile de replici au fost gestionate cu fermitate de prezentatoarea show-ului, Andreea Mantea, care a cerut clarificări imediate din partea concurentei.

Insinuările din camera secretă și reacția Andreei Mantea

Totul a pornit în timpul unui test cu întrebări, moment în care Daniela a lăsat să se înțeleagă că deține informații compromițătoare, capabile să provoace o ruptură definitivă între Lucia și Iosif. Atitudinea ei misterioasă și plină de subînțelesuri nu a trecut neobservată de gazda emisiunii, care a intervenit pentru a clarifica lucrurile.

Observând că Daniela evită să spună lucrurilor pe nume, dar continuă să creeze suspiciuni în tabăra fetelor, moderatoarea emisiunii a presat-o să dea explicații clare în fața camerelor de filmat.

„Părea că știi ceva ce le-ar putea pune în pericol relația”, i-a transmis Andreea Mantea Danielei, somând-o practic să dezvăluie secretele pe care susținea că le ascunde.

Acuzații de încălcare a regulamentului

Pusă în fața faptului împlinit și presată de privirile colegilor, Daniela a decis să dea cărțile pe față. Aceasta a explicat că secretele la care făcea referire au legătură cu activitatea Luciei în mediul online și cu modul în care tânăra interacționează în secret cu fanii din afara emisiunii.

„Asta cu live-urile de susținere. Că vorbește cu susținători și ar încălca regulamentul”, a afirmat Daniela cu siguranță, declanșând instantaneu revolta colegei sale de competiție.

Atacul a lovit direct în credibilitatea cuplului, Daniela susținând cu tărie că aceste episoade s-ar fi petrecut în timp ce Lucia forma deja un cuplu oficial cu Iosif, aspect interzis de regulile stricte ale formatului de la Kanal D.

Lucia se apără vehement: „Mi se pare că ți-ai luat nasul la purtare”

Confruntată cu aceste acuzații care îi pot distruge complet relația cu Iosif, Lucia a reacționat extrem de dur, negând vehement cronologia prezentată de rivala ei. Vizibil afectată și revoltată de faptul că detaliile din trecutul ei sunt folosite ca arme de atac, Lucia a demontat acuzațiile pas cu pas, susținând că totul s-a întâmplat într-o perioadă de pauză a relației.

„Când ți-am spus așa ceva? Eu nu înțeleg cum poți să fii așa. Era la început, când eu nu eram cu el”, s-a apărat Lucia, însă Daniela a întrerupt-o imediat, replicând tăios: „Ba erați împreună”.

Disputa a continuat la intensitate maximă, Lucia explicând că discuțiile ei cu fanii au avut loc strict în momentul în care ea și partenerul ei nu mai formau un cuplu în casă.

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„Nu, a fost atunci când eu m-am despărțit de el. Mie mi se pare că ți-ai luat nasul la purtare”, a adăugat Lucia, extrem de deranjată de insistența colegei sale.

Încolțită de argumentele aduse, Daniela a încercat să paseze responsabilitatea discuției pe seama întrebărilor primite din partea producției.

„Eu am răspuns că m-a întrebat doamna Andreea”, a conchis Daniela, încercând să pună punct disputei.

Războiul deschis dintre cele două concurente lasă acum viitorul cuplului sub un mare semn de întrebare, fanii emisiunii așteptând să vadă cum va reacționa Iosif în fața acestor dezvăluiri și dacă încrederea sa în Lucia a fost zdruncinată iremediabil.

Foto – capturi Youtube

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