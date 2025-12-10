  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Andrei de la „Casa Iubirii”, dezvăluiri surprinzătoare după ce s-a zvonit că Alexandrina ar fi însărcinată. „A zis că urmează să dea o veste foarte mare!”

Andrei de la „Casa Iubirii”, dezvăluiri surprinzătoare după ce s-a zvonit că Alexandrina ar fi însărcinată. „A zis că urmează să dea o veste foarte mare!”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.

Andrei, unul dintre concurenții care au atras atenția în competiția „Casa Iubirii”, a vorbit deschis despre experiența sa și despre zvonurile care au circulat în legătură cu partenera lui, Alexandrina.

După eliminarea din show, acesta a făcut mărturisiri emoționante atât în cadrul emisiunii „Culisele Iubirii”, prezentată de Bianca Comănici, cât și pe rețelele sociale, unde a transmis un mesaj sincer fanilor.

Ce spune de zvonurile despre Alexandrina

În cadrul interviului, Andrei a clarificat speculațiile apărute în mediul online, potrivit cărora Alexandrina ar fi însărcinată. El a explicat că speculațiile au pornit de la o postare făcută de aceasta, în care anunța că urmează să dea o veste importantă. În plus, o bluziță mai largă purtată de Alexandrina a alimentat suspiciunile, iar mulți au interpretat greșit imaginea.

Nu știu de unde au pornit zvonurile că Alexandrina ar fi însărcinată. Probabil când a făcut Alexandrina o postare și a zis că urmează să dea o veste foarte mare, iar cred că cei mai mulți s-au gândit la acest lucru. Efectiv avea o bluziță puțin mai lărguță și lor poate li s-a părut că ar fi însărcinată.

Laura Vicol atacă Recorder după ancheta despre sistemul judiciar românesc! „Vreau să explic cui are urechi să audă”. Ce spune fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților
Laura Vicol atacă Recorder după ancheta despre sistemul judiciar românesc! „Vreau să explic cui are urechi să audă”. Ce spune fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților
Recomandarea zilei

La un moment dat am ajuns să ne gândim și noi la lucrul ăsta, când toată lumea spunea. Nu, nu este însărcinată. (…) O văd pe Alexandrina mama copiilor mei, altfel nu aș fi stat cu ea în momentul de față” – a dezvăluit Andrei, în „Culisele iubirii”.

Citeşte şi: Tensiuni între Moldo și Kira din cauza Corinei, după venirea ei în „Casa Iubirii”. Gestul controversat al noii concurente i-a uimit pe toți. „Vorbește cu ea atunci!”

Prima reacție a Liei Savonea după ce s-a uitat la documentarul Recorder. Ce a spus președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție în legătură cu materialul video despre care vorbește acum toată țara
Prima reacție a Liei Savonea după ce s-a uitat la documentarul Recorder. Ce a spus președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție în legătură cu materialul video despre care vorbește acum toată țara
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Ionuț și Larisa de la „Casa Iubirii” s-au logodit. „Suntem super ok!” Cum a avut loc cererea în căsătorie

Citeşte şi: Bianca Giurcă, de la „Casa Iubirii”, anunț neașteptat după ce s-a zvonit că s-a despărțit de Patrick. „Sper să fie doar o coincidență!”

Citeşte şi: Tania de la „Casa iubirii”, surprinsă în compania unui alt fost concurent al emisiunii. „Uitați cum mă plimbă!” Cum s-au fotografiat cei doi

Mesajul emoționant pentru fani

După eliminare, Andrei a ales să își deschidă sufletul în fața celor care l-au susținut pe parcursul competiției. Într-un mesaj emoționant, acesta a transmis recunoștința sa pentru susținerea primită și a vorbit despre modul în care experiența trăită i-a schimbat perspectiva asupra iubirii:

„Vreau să vă mulțumesc din inimă tuturor celor care mi-ați fost alături în această călătorie plină de trăiri, lecții și emoții. A fost o experiență care mi-a schimbat viața și care m-a făcut să văd iubirea cu alți ochi. Mulțumesc din suflet echipei ‘Casa Iubirii’ pentru tot efortul, răbdarea și pentru șansa de a trăi una dintre cele mai intense perioade din viața mea.

Astăzi se încheie un capitol frumos, dar simt că plec câștigător, nu al unui trofeu, ci al unei iubiri adevărate. Iar pentru mine, asta este cea mai mare victorie pe care o pot trăi.”

Ce planuri are Andrei pentru viitorul apropiat

Andrei a anunțat că urmează să se dedice din nou pasiunii sale pentru sport și motivație, dorind să împărtășească experiența și cunoștințele acumulate cu cei care îl urmăresc.

„De mâine începe un nou drum, un nou capitol. Sunt gata să revin la ceea ce iubesc să fac cel mai mult: sportul și motivația, îmi voi pune la dispoziția voastră toată experiența și cunoștințele mele. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere, pentru mesaje și pentru energia voastră frumoasă. Vă simt aproape și vă trimit toată recunoștința mea! Capitolul s-a încheiat, dar povestea… abia începe” – a mai precizat tânărul.

Foto – capturi Youtube

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Emil Rengle și Alejandro Fernandez se căsătoresc: „Vom avea două evenimente”. Detalii despre nunta anului: „Îl introduc complet în cultura noastră”
Emil Rengle și Alejandro Fernandez se căsătoresc: „Vom avea două evenimente”. Detalii despre nunta anului: „Îl introduc complet în cultura noastră”
Fanatik
Firma Țiriac Auto, vizată de o anchetă a Parchetului European, într-un dosar de fraudare a fondurilor europene. Update
Firma Țiriac Auto, vizată de o anchetă a Parchetului European, într-un dosar de fraudare a fondurilor europene. Update
GSP.ro
Lux! Cu ce își ocupă timpul Cristina Neagu după retragere: „Te-ai mutat acolo?”
Lux! Cu ce își ocupă timpul Cristina Neagu după retragere: „Te-ai mutat acolo?”
Click.ro
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
TV Mania
Theo Rose, imagini emoționante cu Sasha și Anghel Damian. Detaliul care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte – de ce nu îi arată chipul copilului
Theo Rose, imagini emoționante cu Sasha și Anghel Damian. Detaliul care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte – de ce nu îi arată chipul copilului
Redactia.ro
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Citește și...
FCSB l-a ratat pe Lindon Emerllahu: „Semnează luni pe 500.000 de euro pe an!”. Exclusiv
De unde vine salata de boeuf: mulţi cred că din Rusia, dar e total greşit. Se numeşte Niislel şi se face de Revelion
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Teo Trandafir despre prima noapte ca mamă: Ceva rău!
Tudor Chirilă, mesaj dur după documentarul Recorder „Justiția capturată”: „O mână de ticăloși servește mafia din justiție”
Ce pensie are Carmen Tănase, după 40 de ani de carieră: „Trebuie să mă duc cu decizia”
Alina Sorescu spune că fiicele ei au simțit "o eliberare" după divorțul de Alexandru Ciucu. "Mami, ce bine!" Prin ce au trecut Carolina și Raisa înainte de separarea părinților
Pârtii de schi de vis
Cum arată palatul din Pipera în care a locuit Rodica Stănoiu cu iubitul mai tânăr cu 50 de ani decât ea. Aici s-au iubit 5 ani. Locuința e una luxoasă, amenajată cu bun gust

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Tudor Chirilă, mesaj dur după documentarul Recorder „Justiția capturată”: „O mână de ticăloși servește mafia din justiție”
Tudor Chirilă, mesaj dur după documentarul Recorder „Justiția capturată”: „O mână de ticăloși servește mafia din justiție”
Ce pensie are Carmen Tănase, după 40 de ani de carieră: „Trebuie să mă duc cu decizia”
Ce pensie are Carmen Tănase, după 40 de ani de carieră: „Trebuie să mă duc cu decizia”
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Ea e? Raluca Turcan, o nouă transformare! E mai tânără cu 15 ani și nu o mai recunoști în poze! Cum a apărut lângă Nicușor Dan! Are sau nu operații estetice?
Ea e? Raluca Turcan, o nouă transformare! E mai tânără cu 15 ani și nu o mai recunoști în poze! Cum a apărut lângă Nicușor Dan! Are sau nu operații estetice?
Ce să amesteci în cafeaua de dimineaţă ca să slăbești văzând cu ochii! Trucul simplu pe care femeile istețe îl știu deja
Ce să amesteci în cafeaua de dimineaţă ca să slăbești văzând cu ochii! Trucul simplu pe care femeile istețe îl știu deja
Elle
Care este dieta cu care Ozana Barabancea a slăbit aproape 40 de kilograme: „Transformarea mea a început anul acesta la data de 1 aprilie…”
Care este dieta cu care Ozana Barabancea a slăbit aproape 40 de kilograme: „Transformarea mea a început anul acesta la data de 1 aprilie…”
Ana Bodea și Valentin Butnaru și-au mărit familia. Actrița a dezvăluit imagini adorabile cu noul membru al familiei: „Prima lui zi acasă” Foto
Ana Bodea și Valentin Butnaru și-au mărit familia. Actrița a dezvăluit imagini adorabile cu noul membru al familiei: „Prima lui zi acasă” Foto
Alina Ceușan, declarații despre relația cu soțul ei, Raul Tișa. Cum păstrează cei doi armonia în cuplu: „Așa se întâmplă într-o căsnicie...”
Alina Ceușan, declarații despre relația cu soțul ei, Raul Tișa. Cum păstrează cei doi armonia în cuplu: „Așa se întâmplă într-o căsnicie...”
DailyBusiness.ro
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
România primește sprijin pentru aderarea la OCDE. Bolojan anunță acorduri strategice cu Ungaria și Austria
România primește sprijin pentru aderarea la OCDE. Bolojan anunță acorduri strategice cu Ungaria și Austria
A1.ro
Care e ultima dorință pe care o are tatăl lui Meghan Markle înainte de moarte. Ce își dorește cel mai mult
Care e ultima dorință pe care o are tatăl lui Meghan Markle înainte de moarte. Ce își dorește cel mai mult
Alina Sorescu spune că fiicele ei au simțit "o eliberare" după divorțul de Alexandru Ciucu. "Mami, ce bine!" Prin ce au trecut Carolina și Raisa înainte de separarea părinților
Alina Sorescu spune că fiicele ei au simțit "o eliberare" după divorțul de Alexandru Ciucu. "Mami, ce bine!" Prin ce au trecut Carolina și Raisa înainte de separarea părinților
Gina Pistol a împlinit 45 de ani. Reacția vedetei, după ce Smiley i-a transmis un mesaj emoționant: „Toate personalitățile care zac în mine”
Gina Pistol a împlinit 45 de ani. Reacția vedetei, după ce Smiley i-a transmis un mesaj emoționant: „Toate personalitățile care zac în mine”
Theo Rose, serie de gafe în ziua serbării de Crăciun a lui Sasha de la grădiniță: „Mi-a venit să plâng pe loc”
Theo Rose, serie de gafe în ziua serbării de Crăciun a lui Sasha de la grădiniță: „Mi-a venit să plâng pe loc”
Marina Voica a devenit virală după ce a dansat pe TikTok. Vedeta are 89 de ani și este într-o formă de zile mari: „Suflet tânăr”
Marina Voica a devenit virală după ce a dansat pe TikTok. Vedeta are 89 de ani și este într-o formă de zile mari: „Suflet tânăr”
Observator News
Un român sfidează autoritățile în live-uri pe TikTok, după ce ar fi bătut un youtuber italian la Roma
Un român sfidează autoritățile în live-uri pe TikTok, după ce ar fi bătut un youtuber italian la Roma
Libertatea pentru Femei
Tragedie! Titanul muzicii, ucis în propria casă! Fiul lui, principalul suspect! Sfârșit de coșmar pentru omul cu voce de înger
Tragedie! Titanul muzicii, ucis în propria casă! Fiul lui, principalul suspect! Sfârșit de coșmar pentru omul cu voce de înger
Secret uriaș dezvăluit! Actrița iubită de români așteaptă copil de la SOȚIA ei! Da, două dintre cele mai celebre femei se iubesc, s-au căsătorit și vor deveni mame!
Secret uriaș dezvăluit! Actrița iubită de români așteaptă copil de la SOȚIA ei! Da, două dintre cele mai celebre femei se iubesc, s-au căsătorit și vor deveni mame!
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Maia Morgenstern a răbufnit! N-a mai putut să se abțină: ”Mi-au venit toți dracii!” Ce s-a întâmplat
Maia Morgenstern a răbufnit! N-a mai putut să se abțină: ”Mi-au venit toți dracii!” Ce s-a întâmplat
Viva.ro
După momentul șocant din avion, când l-a pălmuit pe Emmanuel Macron și a făcut înconjurul lumii, Brigitte Macron revine în centrul unui nou scandal uriaș. Filmarea care a reaprins focul a stârnit un val de reacții fără precedent, iar gestul ei i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
După momentul șocant din avion, când l-a pălmuit pe Emmanuel Macron și a făcut înconjurul lumii, Brigitte Macron revine în centrul unui nou scandal uriaș. Filmarea care a reaprins focul a stârnit un val de reacții fără precedent, iar gestul ei i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Vești de ultimă oră despre Dan Petrescu. Fiicele lui au revenit de urgenta in tara
Vești de ultimă oră despre Dan Petrescu. Fiicele lui au revenit de urgenta in tara
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Rogobete: Spitalul Regional din Craiova, cel mai modern din ţară, va fi finalizat în 2027
Rogobete: Spitalul Regional din Craiova, cel mai modern din ţară, va fi finalizat în 2027
O nouă tragedie în lumea medicală! Medic chirurg, mort chiar în timpul unei consultații
O nouă tragedie în lumea medicală! Medic chirurg, mort chiar în timpul unei consultații
Decizie neașteptată a CCR privind proiectul referitor la pensiile magistraților
Decizie neașteptată a CCR privind proiectul referitor la pensiile magistraților
Fostul șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate scapă de pedeapsa de 6 ani de închisoare pentru luare de mită în dosarul cardului de sănătate
Fostul șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate scapă de pedeapsa de 6 ani de închisoare pentru luare de mită în dosarul cardului de sănătate
TV Mania
Theo Rose, imagini emoționante cu Sasha și Anghel Damian. Detaliul care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte – de ce nu îi arată chipul copilului
Theo Rose, imagini emoționante cu Sasha și Anghel Damian. Detaliul care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte – de ce nu îi arată chipul copilului
Gina Pistol a furat toate privirile la MasterChef! Eliminarea a surprins pe toată lumea, dar rochia ei argintie a lăsat internetul fără cuvinte. Prețul… i-a blocat pe mulți
Gina Pistol a furat toate privirile la MasterChef! Eliminarea a surprins pe toată lumea, dar rochia ei argintie a lăsat internetul fără cuvinte. Prețul… i-a blocat pe mulți
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
Ce s-a ales de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ce s-a ales de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai frumoase femei
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai frumoase femei
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton