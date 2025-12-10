Andrei de la „Casa Iubirii”, dezvăluiri surprinzătoare după ce s-a zvonit că Alexandrina ar fi însărcinată. „A zis că urmează să dea o veste foarte mare!”

Andrei, unul dintre concurenții care au atras atenția în competiția „Casa Iubirii”, a vorbit deschis despre experiența sa și despre zvonurile care au circulat în legătură cu partenera lui, Alexandrina.

După eliminarea din show, acesta a făcut mărturisiri emoționante atât în cadrul emisiunii „Culisele Iubirii”, prezentată de Bianca Comănici, cât și pe rețelele sociale, unde a transmis un mesaj sincer fanilor.

Ce spune de zvonurile despre Alexandrina

În cadrul interviului, Andrei a clarificat speculațiile apărute în mediul online, potrivit cărora Alexandrina ar fi însărcinată. El a explicat că speculațiile au pornit de la o postare făcută de aceasta, în care anunța că urmează să dea o veste importantă. În plus, o bluziță mai largă purtată de Alexandrina a alimentat suspiciunile, iar mulți au interpretat greșit imaginea.

„Nu știu de unde au pornit zvonurile că Alexandrina ar fi însărcinată. Probabil când a făcut Alexandrina o postare și a zis că urmează să dea o veste foarte mare, iar cred că cei mai mulți s-au gândit la acest lucru. Efectiv avea o bluziță puțin mai lărguță și lor poate li s-a părut că ar fi însărcinată.

La un moment dat am ajuns să ne gândim și noi la lucrul ăsta, când toată lumea spunea. Nu, nu este însărcinată. (…) O văd pe Alexandrina mama copiilor mei, altfel nu aș fi stat cu ea în momentul de față” – a dezvăluit Andrei, în „Culisele iubirii”.

Citeşte şi: Tensiuni între Moldo și Kira din cauza Corinei, după venirea ei în „Casa Iubirii”. Gestul controversat al noii concurente i-a uimit pe toți. „Vorbește cu ea atunci!”

Citeşte şi: Ionuț și Larisa de la „Casa Iubirii” s-au logodit. „Suntem super ok!” Cum a avut loc cererea în căsătorie

Citeşte şi: Bianca Giurcă, de la „Casa Iubirii”, anunț neașteptat după ce s-a zvonit că s-a despărțit de Patrick. „Sper să fie doar o coincidență!”

Citeşte şi: Tania de la „Casa iubirii”, surprinsă în compania unui alt fost concurent al emisiunii. „Uitați cum mă plimbă!” Cum s-au fotografiat cei doi

Mesajul emoționant pentru fani

După eliminare, Andrei a ales să își deschidă sufletul în fața celor care l-au susținut pe parcursul competiției. Într-un mesaj emoționant, acesta a transmis recunoștința sa pentru susținerea primită și a vorbit despre modul în care experiența trăită i-a schimbat perspectiva asupra iubirii:

„Vreau să vă mulțumesc din inimă tuturor celor care mi-ați fost alături în această călătorie plină de trăiri, lecții și emoții. A fost o experiență care mi-a schimbat viața și care m-a făcut să văd iubirea cu alți ochi. Mulțumesc din suflet echipei ‘Casa Iubirii’ pentru tot efortul, răbdarea și pentru șansa de a trăi una dintre cele mai intense perioade din viața mea.

Astăzi se încheie un capitol frumos, dar simt că plec câștigător, nu al unui trofeu, ci al unei iubiri adevărate. Iar pentru mine, asta este cea mai mare victorie pe care o pot trăi.”

Ce planuri are Andrei pentru viitorul apropiat

Andrei a anunțat că urmează să se dedice din nou pasiunii sale pentru sport și motivație, dorind să împărtășească experiența și cunoștințele acumulate cu cei care îl urmăresc.

„De mâine începe un nou drum, un nou capitol. Sunt gata să revin la ceea ce iubesc să fac cel mai mult: sportul și motivația, îmi voi pune la dispoziția voastră toată experiența și cunoștințele mele. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere, pentru mesaje și pentru energia voastră frumoasă. Vă simt aproape și vă trimit toată recunoștința mea! Capitolul s-a încheiat, dar povestea… abia începe” – a mai precizat tânărul.

Foto – capturi Youtube

Urmărește-ne pe Google News