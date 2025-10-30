În compania cui a fost surprins Andrei după ce a părăsit „Casa Iubirii”. „Noi mergem spre…” Imaginile cu cei doi s-au viralizat

După eliminarea sa din competiția „Casa Iubirii”, Andrei a dispărut pentru o vreme din lumina reflectoarelor. Însă, la scurt timp, a reapărut într-un cadru neașteptat, alături de o prezență cunoscută, dar discretă. Cine este persoana care l-a așteptat dincolo de platourile de filmare și ce planuri au împreună? Gesturile, privirile și destinația aleasă pentru prima lor escapadă spun mai mult decât orice declarație.

Ce a făcut Andrei după ieșirea din „Casa Iubirii”

Andrei și-a respectat promisiunea făcută în timpul show-ului „Casa Iubirii”: s-a întors la Alexandrina, tânăra cu care formase un cuplu înainte ca ea să fie descalificată. Revederea lor a fost una emoționantă și a marcat începutul unei noi etape în relația lor, departe de camerele de filmat.

La scurt timp după ce a părăsit competiția, Andrei s-a afișat alături de Alexandrina pe rețelele sociale, spre bucuria fanilor care i-au susținut pe parcursul emisiunii. Pe Instagram, fostul concurent a postat un filmuleț în care apare pe balcon, alături de iubita sa, admirând împreună peisajul. Relația lor pare să fi trecut cu bine testul distanței și al presiunii competiției, iar cei doi au decis să sărbătorească reîntâlnirea cu o escapadă romantică.

Prima lor vacanță în cuplu a fost la Brașov, iar Alexandrina a împărtășit câteva momente amuzante din călătorie. „Bună dimineața. Noi mergem spre Gara de Nord. Andrei tocmai și-a dat seama că de fapt mie îmi place să fac lucrurile pe ultima sută de metri. Vom ajunge la gară la și 40, dar el spune că până la fix n-avem timp să ne luăm cafea și biletele, dar eu cred că da. Deja s-a săturat de mine”, a povestit ea cu umor într-un story.

Deși competiția s-a încheiat pentru amândoi, povestea lor de dragoste pare să se fi consolidat.

Mesajul emoționant al lui Andrei după plecarea Alexandrinei din „Casa Iubirii”

După eliminarea Alexandrinei din competiția „Casa Iubirii” de la Kanal D, Andrei a transmis un mesaj profund pe Instagram, exprimându-și durerea și speranța pentru viitorul relației lor. El a mărturisit că despărțirea i-a lăsat „un gol în inimă”, dar a subliniat că nu este un final, ci „doar un la revedere”.

„Cu plecarea ta ai luat și o parte din mine, dar știu că sunt puternic și am încredere că și tu vei fi la fel”, a scris Andrei. El a promis că va proteja relația lor și că nu va permite nimănui să o afecteze: „Nu voi lăsa pe nimeni să vorbească urât despre tine sau despre noi și voi evita orice lucru care ne-ar putea răni.”

Concurentul a încheiat mesajul cu o declarație de iubire și încredere: „Te iubesc și abia aștept să ne înceapă viața împreună.” Mesajul a fost primit cu emoție de fanii cuplului, care speră ca povestea lor să continue și în afara competiției.

