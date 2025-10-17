Bianca și Robert de la „Casa Iubirii”, acuzați că se cunosc din afara emisiunii. Detaliul observat de ceilalți concurenți. „Ați vorbit vreodată?”

Bianca și Robert au trecut printr-un moment tensionat în „Casa Iubirii”, după ce Lia, una dintre concurentele veterane, a lansat acuzații directe la adresa lor. Cei doi au devenit tot mai apropiați de la intrarea Biancăi în competiție, iar ritmul accelerat al relației lor a stârnit suspiciuni în rândul celorlalți participanți.

Ce au observat ceilalți concurenți legat de Robert și Bianca

Lia a fost prima care a pus sub semnul întrebării sinceritatea interacțiunii dintre Bianca și Robert. În timpul unei discuții tensionate, ea a sugerat că cei doi ar fi vorbit înainte ca Bianca să intre în competiție, insinuând că apropierea lor nu este întâmplătoare.

„Mi se pare că e prea repede tot ce se întâmplă între ei. Am și eu o întrebare, o curiozitate: voi ați vorbit vreodată afară?”, a întrebat Lia, vizibil deranjată de dinamica dintre cei doi. Ea a continuat, observând comportamentul Biancăi: „Bianca se simte mult mai liberă în preajma ta și de asta zici că parcă vă cunoașteți.”

Reacția lui Robert la acuzele Liei

În fața acuzațiilor, Robert a încercat să calmeze situația și să liniștească pe Bianca, care a izbucnit în lacrimi în urma discuției. „Bianca, așteaptă-te la lucruri de genul ăsta. Nu trebuie să te stresezi pe lucruri de genul, stai liniștită. Nu se întâmplă nimic”, a spus el, încercând să minimalizeze tensiunile.

Gestul său de consolare nu s-a oprit aici. Robert i-a oferit Biancăi un trandafir, un gest care a emoționat-o profund. „În primul rând, ți-am dat trandafirul ăsta pentru că sunt deschis să te cunosc și pentru că mi-ai spus că nu prea ești obișnuită să ți se ofere atât de repede flori”, i-a spus el.

Citeşte şi: Giuly de la „Casa Iubirii”, gest surprinzător după zvonurile despărțirii de Robert. Fanii au rămas surprinși: „Ce mai aveți de spus?”

Citeşte şi: Lia a izbucnit în lacrimi la Casa iubirii. Concurenta regretă despărțirea de Robert: „Chiar îmi pare rău”

Citeşte şi: „Casa Iubirii” are un nou cuplu? Ahmed și Naomi, tot mai apropiați. Gestul care i-a dat pe amândoi de gol: „Așa am simțit!”

Citeşte şi: Antoni și Alexandra de la „Casa iubirii” s-au despărțit. Cum a ieșit la iveală ruptura dintre ei

Bianca, afectată de cuvintele Liei

Bianca, vizibil afectată de acuzațiile Liei, a reacționat cu durere, dar și cu recunoștință față de sprijinul primit din partea lui Robert. „Efectiv dă în oameni”, a spus ea, referindu-se la comportamentul Liei, care nu și-a ascuns nemulțumirea față de evoluția relației dintre cei doi.

Momentul în care Robert i-a oferit trandafirul Biancăi s-a petrecut sub privirile Liei, care nu și-a putut ascunde reacțiile. Suspiciunile legate de o posibilă cunoaștere anterioară între Bianca și Robert continuă să planeze asupra competiției, alimentând tensiunile și diviziunile dintre concurenți.

Rămâne de văzut dacă aceste acuzații vor influența parcursul celor doi în competiție sau dacă vor reuși să demonstreze că apropierea lor este autentică și s-a născut în cadrul emisiunii.

Foto – capturi video

Urmărește-ne pe Google News