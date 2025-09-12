„Casa Iubirii” are un nou cuplu? Ahmed și Naomi, tot mai apropiați. Gestul care i-a dat pe amândoi de gol: „Așa am simțit!”

Ahmed și Naomi de la „Casa iubirii” par să fi aprins scânteia unei povești care depășește jocul competiției. Într-un cadru în care emoțiile se testează la fiecare pas, gestul lui Ahmed – oferirea unei brățări cu valoare sentimentală, primită de la sora lui – a fost mai mult decât un simplu cadou.

A fost o declarație tăcută, dar profundă, care a lăsat publicul să se întrebe dacă între cei doi se conturează o relație autentică.

Se naște o poveste de dragoste între Ahmed și Naomi?

În show-ul matrimonial „Casa iubirii”, unde emoțiile se împletesc cu speranțele, un gest aparent simplu a reușit să capteze atenția publicului și să ridice întrebarea: se naște o poveste de iubire între Ahmed și Naomi? În ediția din 11 septembrie, Ahmed a făcut un gest profund, care pare să fi spus mai mult decât orice declarație directă – i-a oferit lui Naomi o brățară cu o puternică valoare sentimentală, primită de la sora lui, cu un pandantiv în formă de trifoi cu patru foi.

„Așa am simțit azi, să i-o dau. Am zis să îi dau din norocul meu. Era un trifoi cu patru foi și am vrut să-l poarte ea”, a mărturisit Ahmed, vizibil emoționat, în fața Andreei Mantea, potrivit Kanal D. Naomi a primit brățara cu bucurie și o poartă cu mândrie, semn că gestul nu a fost trecut cu vederea. Deși relația lor este abia la început, conexiunea dintre cei doi pare să se contureze natural, fără artificii.

„Am simțit să merg spre Naomi mai mult!”

Ahmed a explicat că, pentru prima dată în competiție, simte că poate fi el însuși în preajma cuiva. „Momentan simt că pot să discut cu cineva exact cum sunt eu. Pot să fiu eu și ăsta e cel mai frumos lucru pentru mine”, a spus el, referindu-se la interacțiunile cu Naomi. Tânărul a fost atras inițial de Veronica, însă după ce aceasta nu s-a arătat interesată, atenția lui s-a îndreptat spre Naomi. „Am simțit să merg spre Naomi mai mult”, a recunoscut el sincer.

Veronica, pe de altă parte, crede că alegerea lui Ahmed ar fi fost aceeași, indiferent de cum ar fi decurs lucrurile între ei. „Eu cred că oricum s-ar fi îndreptat înspre Naomi, indiferent dacă i-aș fi zis eu că sunt sau nu interesată”, a spus ea, sugerând că atracția lui Ahmed față de Naomi era deja conturată.

Naomi, întrebată cum îl percepe pe Ahmed după primele interacțiuni, a răspuns simplu, dar cu subînțeles: „Interesant și asta spune multe pentru mine”. O replică scurtă, dar care lasă loc de interpretări și speranțe.

Foto – capturi Youtube

