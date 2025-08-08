Cine este Moldo, noul concurent „Casa Iubirii”. Detalii despre Robert Iulian Moldoveanu

Moldo este noul concurent care a intrat în Casa Iubirii în ediție de luni, 8 iulie. Robert Iulian Moldoveanu a pus deja ochii pe câteva dintre concurente și este gata să le cunoască mai bine. Iată cine este Moldo de la Casa Iubirii.

Cine este Moldo, noul concurent din Casa Iubirii

Robert Iulian Moldoveanu sau Moldo, pe scurt, este cel mai nou concurent din emisiunea Casa Iubirii difuzată pe Kanal D.

Tânărul are 25 de ani și este din Constanța. Moldo a jucat fotbal până la 20 de ani, iar acum a decis să urmeze o altă carieră și a devenit frizer, după ce a terminat cursuri în domeniu.

Moldo spune că își caută o parteneră liniștită, alături de care să întemeieze o familie. El a intrat în Casa Iubirii cu multă încredere și le-a oferit fetelor câte un trandafir.

Tânărul a vorbit despre faptul că își dorește o relație serioasă și are planuri mari: vrea să cunoască o femeie cu care să se căsătorească, semn că este pregătit să treacă în etapa următoare cu o femeie destul de rapid. Visul lui este să își întemeieze o familie, iar partenera lui ar trebui să fie o femeie de încredere, serioasă și la fel de determinată ca el, alături de care să îndeplinească visurile de a avea o familie.

El a vorbit despre faptul că deja i-au atras atenția trei dintre fetele din casă și a spus ce apreciază la fiecare în parte.

Ce fete din casă i-au atras atenția lui Moldo

Cu freza impecabilă și un sacou roz, Moldo a făcut cunoștință cu toate fetele pe rând și le-a oferit câte un trandafir fiecăreia dintre ele.

Robert Iulian Moldoveanu a spus că în top 3 fete preferate din Casa Iubirii se numără Virginia, Rebeca și Denisa.

„Am venit în special pentru Virginia. Ea este tiparul meu de fată, de femeie, e drăguță, frumușică, cu un zâmbet frumos. În același timp, pot spune că am un top 3, din care fac parte Rebecca și Denisa. Am practicat fotbalul până la 19-20 de ani, după am plecat în Anglia 4 ani și jumătate, iar anul trecut m-am stabilit în Constanța și sunt frizer, visez să fac asta toată viața mea”, a spus Moldo.

Totodată, el a vorbit despre cea mai lungă relație a lui, despre care a recunoscut că nu a fost neapărat foarte serioasă.

„Cea mai lungă relație a fost la 20 de ani, dar o consider mai mult o relație copilărească, eram prea mic”, a spus tânărul. El s-a declarat fascinat de zâmbetul Virginei și a complimentat-o pe aceasta: „Și când ești supărată zâmbești, dai o energie bună mereu”, i-a spus Moldo concurentei.

„N-am zis că nu am iubit niciodată. La 20 de ani a început relația și a durat cam un an și câteva luni. La început a fost frumos, dar cred că a fostul totul pe repede înainte și s-a consumat rapid”, a spus Moldo despre relația lui.

Cine îl place pe Moldo de la Casa Iubirii

Dintre concurente, pare că cea mai impresionată de noul venit în casă este Denisa. Cu greu și-a putut ascunde admirația pentru Moldo. De altfel, mai mulți concurenți au observat că tânăra are o simpatie pentru acesta.

„M-am pierdut acum”, a spus Denisa, când a fost îndemnată să îi adreseze câteva întrebări noului concurent.

„Pare interesată Denisa”, a observat unul dintre concurenți.

„Nu prea par încântate fetele", a spus un alt concurent.

Moldo le-a întrebat pe fete despre zodii, atingând un subiect preferat de concurente.

