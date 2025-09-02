După câteva luni de relație care părea promițătoare, Antoni și Alexandra de la “Casa iubirii” au decis să meargă pe drumuri separate. Cei doi au fost discreți în privința vieții lor personale, însă despărțirea a fost confirmată public abia acum de ambii.

Ea a vorbit prima despre separarea de el

Alexandra a fost prima care a confirmat despărțirea, alegând să comunice direct cu urmăritorii ei:

„Am încercat, nu este o problemă. Nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a bălăcărit nimeni, nu ne-am dat în cap. Eu am respect foarte mare pentru persoana respectivă în continuare.”

Ea a subliniat că despărțirea nu a fost cauzată de conflicte, ci de o decizie comună, luată cu maturitate. A transmis gânduri bune fostului partener: „Sper să aibă succes cu tot ceea ce face, este un om foarte muncitor, muncește foarte mult. Îi doresc succes, sănătate, fericire, împlinire.”

Antoni – între carieră și alegeri personale

Antoni a ales inițial să păstreze tăcerea, dar a confirmat ulterior despărțirea, explicând că prioritățile sale s-au schimbat:

„N-am vrut să vorbesc, am avut și altă treabă, ce-i drept. Chiar am fost foarte ocupat și n-am vrut să vorbesc despre chestiile astea. Am încercat să le evit, pentru că aș fi pus lumea în panică și toată lumea s-ar fi aprins.”

El a menționat că brandul său de haine, pe care l-a înființat recent, îi ocupă tot timpul și energia: „Mi-am dedicat viața în ultima perioadă lucrului pe care-l fac eu acum, și într-un fel apar și riscuri în chestia asta. Nu-ți mai permiți să ai o relație. (…) Eu n-o să vorbesc despre chestia asta, nu mai vreau să vorbesc despre Alexandra niciodată. S-a terminat, punct.”

Cum a început idila lor

Antoni și Alexandra au fost concurenți în emisiunea „Casa iubirii”, însă în sezoane diferite. Antoni a participat în sezoanele 2 și 3, unde s-a făcut remarcat printr-o personalitate deschisă și carismatică, cucerind rapid simpatia publicului. Alexandra a intrat în competiție în sezonul 4, aducând un suflu nou și o prezență care a captat imediat atenția.

Deși nu s-au întâlnit în cadrul show-ului, povestea lor a început după încheierea participării, cel mai probabil în urma unor evenimente comune sau interacțiuni online, acolo unde foștii concurenți continuă să socializeze. Cei doi s-au apropiat treptat, iar relația lor a devenit vizibilă publicului prin postări pe rețelele sociale și apariții în emisiuni precum „Culisele iubirii”, unde și-au exprimat sentimentele cu sinceritate.

Foto – arhivă

