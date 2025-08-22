Povestea de dragoste dintre Antoni și Alexandra, foști concurenți ai emisiunii „Casa iubirii”, părea desprinsă dintr-un scenariu romantic, dar iată că a ajuns la final. Tineri, carismatici și vizibil atrași unul de celălalt, cei doi au cucerit inimile telespectatorilor și au fost considerați unul dintre cele mai promițătoare cupluri formate în cadrul show-ului, însă în ciuda aparențelor, relația lor nu a mai putut continua.

Semnele unei rupturi neașteptate

Fanii au observat rapid schimbările din mediul online: Antoni și Alexandra au șters toate fotografiile în care apăreau împreună și au încetat să se mai urmărească reciproc pe rețelele de socializare. Aceste gesturi discrete, dar semnificative, au alimentat speculațiile privind o despărțire. Deși niciunul dintre ei nu a oferit o declarație oficială, lipsa interacțiunii și dispariția amintirilor comune din spațiul virtual vorbesc de la sine.

De la declarații de dragoste la tăcere

În urmă cu doar câteva luni, în cadrul emisiunii „Culisele iubirii”, Antoni și Alexandra vorbeau cu entuziasm despre sentimentele lor. Antoni, vizibil emoționat, spunea: „Sunt topit. Deci, efectiv, sunt topit! Acum încerc să mă controlez cât mai mult, că suntem și filmați, dar mie îmi vine acum să sar s-o iau în brațe.” La rândul ei, Alexandra mărturisea cu sinceritate: „Nu am afirmat vreodată că sunt îndrăgostită, dar eu zic că sunt, că, până la urmă, da, clar simt ceva.”

Această chimie evidentă i-a făcut pe mulți să creadă că relația lor va evolua rapid. Antoni chiar glumea despre o eventuală nuntă, spunând: „Să zicem că Alexandra este ultima mea iubită. O singură pretenție am, să vină Leo de la Roșiori să cânte la nuntă, atât.”

Cum a început povestea lor de dragoste

Antoni și Alexandra au participat la emisiunea „Casa iubirii” în sezoane diferite, dar povestea lor a început după ce drumurile li s-au intersectat în mod neașteptat.

Antoni a fost concurent în sezoanele 2 și 3 ale show-ului, unde s-a remarcat prin personalitatea sa deschisă și carismatică, câștigând rapid simpatia publicului. Alexandra a intrat în competiție în sezonul 4, aducând cu ea un aer proaspăt și o prezență care a atras atenția imediat.

Deși nu au fost concurenți în același sezon, povestea lor de dragoste a început după încheierea participării la emisiune, cel mai probabil în cadrul unor evenimente sau apariții comune organizate de producători sau în mediul online, unde foștii concurenți continuă să interacționeze. Cei doi au început să se apropie, iar relația lor a devenit publică prin postări pe rețelele sociale și apariții în emisiuni precum „Culisele iubirii”, unde și-au exprimat sentimentele în mod deschis.

