Patricia Coțe, de la „Casa Iubirii”, condamnare cu suspendare din cauza unor probleme cu legea. Ce decizie au luat judecătorii

Patricia Coțe, cunoscută publicului din reality show-ul matrimonial „Casa Iubirii” de la Kanal D, se află în centrul unui scandal penal după ce a fost condamnată pentru obținerea ilegală de fonduri din bugetul de stat. În plină pandemie, cântăreața de muzică de petrecere a încasat timp de șapte luni indemnizații de sprijin destinate artiștilor, pe baza unor declarații false privind veniturile pierdute.

Ajutorul de stat, transformat în oportunitate de fraudă

În timpul pandemiei de COVID-19, statul român a oferit sprijin financiar artiștilor afectați de restricții. Patricia Coțe, în vârstă de 24 de ani, a profitat de această măsură, depunând declarații false pentru a obține indemnizații lunare de peste 4.000 de lei. În total, suma încasată ilegal a fost de 28.504 lei, pe parcursul a șapte luni, între noiembrie 2020 și mai 2021, notează fanatik.ro.

Recunoașterea faptei și acordul cu procurorii

În fața acuzațiilor, Patricia Coțe a ales să colaboreze cu autoritățile și a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției cu Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj. Astfel, a fost condamnată la un an și șase luni de închisoare cu suspendare, pedeapsă considerată de instanță ca fiind suficientă pentru reeducare și prevenirea recidivei.

„Instanța apreciază că pedeapsa este corect aplicată și suficientă pentru atingerea scopului și îndeplinirea funcțiilor de constrângere, de reeducare și de exemplaritate,” se arată în motivarea Tribunalului Sălaj.

În cadrul audierilor, inculpata a declarat că a aflat despre posibilitatea obținerii indemnizației COVID de la directorul casei de producție unde activa, acesta recomandându-i o persoană care să o sprijine în procesul de transmitere a documentelor. Potrivit afirmațiilor sale, nu a verificat în mod detaliat criteriile necesare pentru acordarea indemnizației și a utilizat semnătura electronică la solicitarea acesteia.

Obligații în perioada de supraveghere

Pe lângă condamnarea cu suspendare, cântăreața are un termen de supraveghere de doi ani, timp în care trebuie să respecte mai multe condiții impuse de lege. Printre acestea se numără prezentarea periodică la Serviciul de Probațiune, anunțarea schimbării domiciliului sau locului de muncă și justificarea mijloacelor de existență.

Mai mult, Patricia Coțe este obligată să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, fie la Crucea Roșie, fie la DGASPC Sălaj, și să urmeze un curs de pregătire școlară sau profesională.

Patricia Coțe spera să-și găsească alesul inimii în „Casa iubirii”

Patricia Coțe a participat în sezonul 4 al emisiunii „Casa Iubirii” de la Kanal D, difuzat începând cu ianuarie 2025. La 24 de ani, Patricia a intrat în competiție cu dorința sinceră de a-și găsi sufletul pereche, declarând: „Motivul pentru care am venit aici este acela de a-mi găsi jumătatea. Nu prea am avut noroc în dragoste. Nu am făcut alegerile potrivite, din păcate, și îmi asum”.

De la prima apariție, a atras atenția concurenților prin frumusețea și naturalețea sa. Un moment inedit a fost descoperirea unei coincidențe între ea și Moldo, un alt concurent: amândoi sunt născuți pe 15 noiembrie. Patricia s-a descris ca fiind o persoană romantică, empatică, liniștită și credincioasă, dar și perfecționistă și uneori orgolioasă. A mărturisit că pune accent pe conexiunea emoțională mai mult decât pe aspectul fizic și că își dorește un bărbat matur, atent și independent financiar.

