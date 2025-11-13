  MENIU  
Câte kilograme are Gina Pistol după ce a slăbit considerabil și cum se menține: „Scot din alimentație tot ce este alb"

Câte kilograme are Gina Pistol după ce a slăbit considerabil și cum se menține: „Scot din alimentație tot ce este alb”

Amelia Matei
.  Actualizat 13.11.2025, 17:27

Gina Pistol are 44 de ani și îi poartă cu mândrie. Ea a reușit să revină la silueta de dinaintea sarcinii și este preocupată de propria sănătate, așa că are grijă de alimentația sa. Faptul că are grijă de ea se vede, iar faptul că este fericită și împlinită îi conferă o strălucire aparte. Iată cum are grijă Gina Pistol de ea, câte kilograme are și cum se menține.

Gina Pistol are o siluetă de invidiat la 44 de ani

Gina Pistol a reușit să slăbească după nașterea fiicei sale și acum își menține silueta adoptând un stil de viață sănătos. Prezentatoarea a făcut schimbări importante în alimentație și a decis să renunță la produsele care provoacă inflamații în corp.

”După cum știți, sticla adaugă puțin volum și ca să arăți foarte bine pe sticlă trebuie să fii foarte slabă. Dar eu nu pot să fiu foarte slabă. E adevărat, am mai slăbit puțin. Eu am 53 de kilograme.  Practic am renunțat la alimentele care produc inflamații în corp.

Merg la sală. Masa principală din zi este formată din proteine și ceva garnituri pe lângă, salate și legume. Și, încerc să scot din alimentația mea făina albă, zahărul, cam tot ce este alb”, a spus prezentatoarea pentru Viva.ro.

Ce-și dorește Gina Pistol de ziua ei

Peste puțin timp, Gina Pistol va împlini 45 de ani, cu toate că nu o arată deloc. Ea a spus că nu ar schimba nimic, doar că ar vrea să împlinească 30 de ani ca să se bucure cât mai mult de fiica ei.

„Nu aș schimba nimic. Mi-aș dori poate să nu fac 45. Mi-aș dori să fac undeva la 30 de ani. Doar ca să mă bucur cât mai mult de fiica mea, să particip de-a lungul vieții ei, la cât mai multe etape importante din viața ei. Să fiu martoră…”, a spus Gina Pistol.

VEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

Prezentatoarea și familia ei vor petrece sărbătorile acasă, în familie, iar în ianuarie au de gând să plece în vacanță într-o destinație însorită. Gina Pistol și Smiley se bucură de Josephine, care va împlini în câteva luni cinci ani și deja începe să înțeleagă lucruri și să descopere din ce în ce mai mult lumea din jurul ei.

