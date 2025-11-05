Ce joburi au avut Lidia Buble, Smiley și Gina Pistol înainte de a cunoaște celebritatea: „Îmi era rușine să le cer bani părinților mei”

Lidia Buble (32 ani) este acum una dintre cele mai iubite și de succes artiste din România, însă viața nu a fost mereu ușoară pentru ea. Artista provine dintr-o familie cu 11 copii, tatăl ei fiind pastor. Astfel, cântăreața a muncit de mică pentru a-și câștiga propriii bani și pentru a-și dobândi independența. În aceeași situație s-au aflat și Smiley și Gina Pistol, care au muncit din greu înainte de a deveni celebri.

Lidia Buble, despre jobul din cimitir

Lidia Buble și-a dorit de mic copil să se descurce singură și să aibă propriii ei bani, astfel că a început încă din copilărie să muncească. Aceasta și-a câștigat primii bani lucrând în cimitir, alături de tatăl ei.

„La Deva am lucrat cu tata în cimitir, la gropi. Am fost o fire independentă de mică și îmi era rușine să le cer bani alor mei. Am zis că încep să muncesc și să fac bănuții mei. Primul job a fost în cimitir, cu tata. Primeam un milion pe zi”, a declarat Lidia Buble, citată de Cancan.

Mai apoi, artista a lucrat ca femeie de serviciu, bonă și manager de vânzări auto.

Ce joburi au avut Smiley și Gina Pistol

Smiley și-a câștigat primii bani vânzând pepeni în piață.

„Am câștigat primii bani în piață, am vândut pepeni cu un văr de-ai mamei mele. Mă urcam pe tarabă şi strigam: Hai la pepeni, neamule!”, a mărturisit artistul.

Pe de altă parte, Gina Pistol și-a câștigat primii bani pe când avea 17 ani, când s-a angajat la un xerox. Ulterior, soția lui Smiley a fost optician.

„Am terminat Școala de Arte și Meserii. Eu sunt de meserie optician. Atunci când eram mică, mama s-a gândit să fac o meserie, să fac bani. Veneai la mine cu rețeta și, pe vremuri, când făceam eu practică șlefuiam lentila. Știam să tai frumos lentila, să o șlefuiesc. Știam lentile concave, convexe. Eu, pe la 17 ani, am început să muncesc și ca operator xerox. Câți oameni veneau să tragă la xerox la mine”, a declarat Gina Pistol.

Alex Velea obișnuia să vândă haine pe stradă pentru a câștiga bani de mâncare. Artistul spune că a avut multe lipsuri în copilărie și își amintește de vremea când nu mânca altceva în afară de crenvurști cu muștar.

„Provin dintr-o familie modestă. Am crescut la periferia Craiovei. Un an sau doi am mâncat numai crenvurști cu muștar. Și pufuleți, mulți pufuleți. Luam câte un sac de pufuleți. Vindeam haine, mă plimbam cu sacul de rafie în spate, pe străzi. Viața e plină de suișuri și de coborâșuri. A trebuit să trec prin iad ca să cunosc Raiul. Acum sunt ce îmi doream să fiu la 13-14 ani”, a povestit cântărețul.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Lidia Buble, Smiley, Gina Pistol și Alex Velea

Sursă foto: Instagram

