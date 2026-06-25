Lidia Buble, urmărită prin București. Apelul artistei pentru fani: „Îmi dă o stare de nervi și de anxietate”

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După ce a fost urmărită de trei persoane prin București, Lidia Buble a mărturisit pe Instagram că acest comportament îi provoacă stări de nervi și anxietate. Artista își roagă fanii să o abordeze direct dacă vor să îi vorbească și nu să o urmărească prin mall sau pe străzi.

Lidia Buble, urmărită prin București

Lidia Buble a simțit nevoia să transmită un mesaj important pe contul său de Instagram. Recent, artista a trăit o experiență neplăcută pe străzile Bucureștiului, când a fost urmărită de trei persoane, lucru care i-a cauzat o stare de anxietate.

„Prietenii mei frumoși de aici, de pe Instagram și pe unde vă mai aflați, vreau să las acest mesaj aici, pentru că este a nu știu câta oară când mi se întâmplă ce urmează să zic acum și nu suport, deci îmi dă o stare de nervi și de anxietate, ceva la cote maxime”, a spus ea pe InstaStory.

Lidia Buble a explicat că, deși adoră să interacționeze cu fanii ei, a fi urmărită pe stradă sau în spații publice îi provoacă un disconfort profund.

„Dacă vi se întâmplă să mă mai vedeți prin mall sau prin oraș, nu mă mai urmăriți. Vă implor! Pentru că nu suport să simt că sunt urmărită, să văd că sunt urmărită”, a declarat artista.

Mesajul său vine ca un apel la respect și înțelegere, mai ales că artista nu a refuzat niciodată să facă o fotografie sau să stea de vorbă cu cei care o abordează direct.

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Mesajul artistei pentru fani

Incidentul care a declanșat această reacție a avut loc recent, când trei persoane au urmărit-o pe artistă pe străzile capitalei.

„Astăzi trei persoane au făcut lucrul acesta și efectiv mi s-a stricat toată ziua. Nu știu, îmi dă o chestie așa de… În primul rând că nu știu cu ce gânduri sunt urmărită. Adică nu știu dacă mă urmăriți doar pentru că sunteți happy că mă vedeți sau se întâmplă să fie și oameni care nu mă plac și au de gând să facă ceva… Dar este un sentiment pe care îl urăsc din suflet să știu că sunt urmărită”, a adăugat cântăreața.

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Lidia Buble propune o abordare directă și sinceră: „Eu sunt genul de artist pe care, dacă îl abordezi, și toți cei care m-au întâlnit prin anumite locuri, știu că, dacă mă abordezi și îmi ceri poze, fac poze. Dacă vrei să vorbesc cu tine, vorbesc cu tine. Dar nu mă urmăriți!”

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Sursă foto: Instagram

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