Daliana, dezvăluiri din căsnicia cu Răzvan Simion. „Este mult mai romantic decât mine!” Cum îl răsfață pe prezentator

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Formează unul dintre cele mai discrete, dar și cele mai admirate cupluri din showbizul autohton. Daliana Răducan și Răzvan Simion au decis să dea cărțile pe față și să vorbească deschis despre secretele care le consolidează mariajul.

Într-un interviu plin de sinceritate, frumoasa arhitectă a făcut dezvăluiri rare din intimitatea căminului lor și a recunoscut public cine este, de fapt, motorul romantic al acestei relații.

Poeziile secrete pe care vedeta de la Antena 1 i le scria pe hârtie

Deși pe ecran este mereu stăpân pe situație și extrem de carismatic, acasă Răzvan Simion își deschide complet sufletul în fața partenerei sale. Daliana a mărturisit că sensibilitatea și gesturile profunde ale prezentatorului TV au fost armele cu care acesta a cucerit-o definitiv încă de la primele întâlniri. Mai mult, arhitecta a păstrat dovezi clare ale curtei intense pe care matinalul i-a făcut-o în perioada de început.

„Da, este mult mai romantic decât mine. Eu sunt mai pragmatică, dar tocmai această latură a lui m-a cucerit. La începutul relației noastre îmi scria poezii, pe hârtie. Le am și acum, le-am păstrat pe toate. A știut mereu cum să mă facă să mă simt specială și importantă pentru el”, a dezvăluit Daliana Răducan, într-un interviu pentru Viva.ro.

Ritualul din spatele ușilor închise

Dacă Răzvan Simion este cel responsabil cu romantismul și poezia, Daliana își asumă rolul ancorat în realitate. Aceasta a explicat că modul ei de a-și răsfăța soțul este unul extrem de practic, implicându-se activ în detalii ce țin de imaginea lui publică, dar și de siguranța lui profesională, oferindu-i totodată un refugiu de liniște în momentele agitate.

„Felul meu de a-l răsfăța e mai degrabă practic. Îmi place să îi aranjez părul, să îi citesc contractele sau să îi verific ținuta înainte să plece. Dar îi ofer și liniște când e neliniștit și acele momente în care ne oprim din tot și vorbim despre casa visurilor noastre”, a mai completat partenera prezentatorului.

Ce spune despre extinderea familiei

Pe lângă dinamica din viața de zi cu zi, cei doi soți nu au ezitat să răspundă și celei mai arzătoare curiozități a fanilor. Întrebați dacă sunt pregătiți să facă pasul cel mare și să își mărească familia în perioada următoare, Daliana a oferit un răspuns clar și asumat, confirmând că un copil reprezintă prioritatea lor.

„Da, este ceva ce ne dorim și face parte din planurile noastre”, a încheiat Daliana Răducan, lăsând să se înțeleagă că barza ar putea bate la ușa lor în viitorul apropiat.

Foto – Facebook / Instagram

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