Ianca Simion, despre viața cu un părinte celebru: „Am simțit adesea că trebuie să fiu atentă să nu greșesc!” Ce a dezvăluit despre tatăl său

Ianca Simion, fiica prezentatorului de televiziune Răzvan Simion, surprinde prin maturitate, modestie și o dorință puternică de a-și construi propriul drum în viață, departe de umbra celebrității tatălui său.

Tânăra a vorbit deschis despre modul în care gestionează notorietatea numelui pe care îl poartă, dar și despre presiunea invizibilă pe care a simțit-o de-a lungul anilor. Deși mulți copii ai persoanelor publice aleg să profite de avantajele statutului parental, ea demonstrează un echilibru rar, fiind extrem de preocupată de dezvoltarea sa personală și profesională.

Autodisciplina din spatele unui nume celebru

Să crești cu un părinte extrem de popular în România poate fi o sabie cu două tăișuri, însă tânăra a reușit să transforme această realitate într-o motivație personală.

Ea a mărturisit că a simțit adesea nevoia de a fi mult mai atentă la acțiunile sale și de a demonstra mai mult decât ceilalți, deși această exigență nu a fost impusă de familie, ci a fost o alegere proprie, izvorâtă din respect și recunoștință.

„Da, tatăl meu este o persoană publică foarte cunoscută și importantă în peisajul televiziunii din România. Am simțit adesea că trebuie să demonstrez mai mult, să fiu atentă să nu greșesc, lucru pe care nu mi l-au insuflat părinții mei, ci mai degrabă l-am adoptat eu, pentru că am vrut mereu să îi fac mândri” – a spus Ianca într-un interviu pentru viva.ro.

Ea a ținut să sublinieze cât de recunoscătoare este pentru educația, grija și toate oportunitățile pe care părinții i le-au oferit de-a lungul timpului, elemente care au ajutat-o să rămână cu picioarele pe pământ.

Libertatea de a-și găsi propria voce

În ciuda succesului de care se bucură tatăl ei, în familie nu a existat niciodată impunerea unui anumit traseu profesional. Atât Răzvan Simion, cât și mama ei, i-au oferit sprijin necondiționat și independența necesară pentru a-și descoperi adevăratele pasiuni. În prezent studentă, ea se concentrează pe domenii creative precum cinematografia, storytellingul și, în mod special, publicitatea.

„Da, eu simt că ambii mei părinti m-au susținut mereu, fiecare în felul lui, în căutarea propriei voci” – a adăugat ea.

Această susținere i-a permis să își îndrepte atenția către ceea ce o definește cu adevărat, fără teama de a fi judecată sau comparată.

Fascinația din culisele televiziunii

Alegerea domeniului în care vrea să profeseze nu a fost una întâmplătoare, ci s-a legat strâns de amintirile din copilărie, când își însoțea tatăl pe platourile de filmare. Acele experiențe timpurii au marcat-o profund și i-au trezit curiozitatea pentru tot ceea ce se întâmplă în spatele camerelor de filmat.

„Simt că publicitatea m-a ales, de fapt, pe mine. Încă din copilărie, când tata mă lua cu el pe platourile de filmare pentru diverse reclame, am fost fascinată să stau în spatele camerelor, încercând să memorez ce face fiecare buton și cum, tot acel haos era, de fapt, o dezordine organizată. Mereu m-a atras ideea de a înțelege ce stă în spatele unei reclame reușite, cum sunt realizate și tot procesul din culise” – a mai spus tânăra.

