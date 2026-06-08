Ianca Simion, mesaj categoric despre bullying și hate-ul online. „Cred că trebuie luate măsuri din partea autorităților!” Prin ce a trecut fiica lui Răzvan Simion

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Ianca Simion a decis să vorbească deschis și fără ocolișuri despre episoadele delicate care i-au marcat viața. Deși este extrem de activă în mediul online și se bucură de aprecierea unei comunități numeroase, tânăra ascunde în spate experiențe dureroase.

Într-un interviu acordat recent, fiica lui Răzvan Simion a abordat două dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă noua generație: bullyingul și valul de ură din spațiul virtual, explicând cu o maturitate surprinzătoare cum a fost afectată și ce strategii folosește pentru a-și proteja liniștea.

Din păcate, succesul și vizibilitatea vin adesea la pachet și cu o latură întunecată. În ciuda eforturilor de a promova conținut de calitate, răutățile din online nu au ocolit-o, iar trecutul ei ascunde momente de vulnerabilitate din perioada în care era doar o elevă care încerca să își găsească locul în colectivitate.

Cum face față atacurilor din mediul online

Hate-ul din online a devenit o adevărată armă psihologică în societatea actuală, iar tânăra a simțit pe propria piele această presiune toxică. Întrebată cum gestionează comentariile negative și mesajele primite de la utilizatori agresivi, ea a dezvăluit că s-a lovit de astfel de episoade chiar în perioada recentă. Totuși, a dezvoltat un mecanism sănătos de autoapărare, bazat pe autocunoaștere și detașare emoțională.

„Da, am primit comentarii negative, chiar recent. Cred că este important să te detașezi și să-ți amintești că, adesea, astfel de reacții reflectă mai mult stările sau problemele celor care le exprimă decât persoana vizată. Când te cunoști și știi că acționezi cu bună-credință, părerea unor oameni care nu te cunosc nu ar trebui să te afecteze.

În același timp, încerc să rămân deschisă la critici constructive, îmi filtrez energia astfel încât să învăț din ce are valoare și să las să treacă răutatea gratuită”, a mărturisit Ianca Simion, pentru viva.ro.

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Trauma din anii de școală și semnalul de alarmă tras pentru părinți

Dincolo de jignirile din spatele ecranelor, Ianca a purtat mult timp povara bullyingului din perioada școlii. Aceasta a confirmat că a fost victima agresivității verbale sau psihologice a colegilor, un fenomen care lasă urme adânci în dezvoltarea oricărui minor. Analizând situația din prezent, ea consideră că lucrurile au scăpat complet de sub control în instituțiile de învățământ, iar gravitatea cazurilor actuale este una extrem de îngrijorătoare.

„Da, m-am confruntat cu asta și pot spune că nu e deloc un sentiment plăcut, mai ales pentru un copil. Chiar dacă atunci când eram eu în școală subiectul era delicat, am auzit că situația din prezent e îngrijorătoare.

Cred că trebuie luate măsuri din partea autorităților, dar mai ales consider că e nevoie de implicarea părinților. Esențial să existe o legătură strânsă între părinți și copii, ca aceștia să se poată sfătui și să se simtă în siguranță să vină cu orice problemă”, a adăugat ea, vizibil marcată de acest subiect sensibil.

În viziunea ei, salvarea tinerilor din acest cerc vicios al violenței psihologice stă în empatia din familie și în colaborarea strânsă cu profesorii. Părinții sunt îndemnați să asculte fără să judece, deoarece bullyingul este o realitate cruntă care distruge încrederea de sine și afectează grav starea mentală a copiilor, lăsând sechele ce pot dura o viață întreagă.

Foto – Facebook / Instagram

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