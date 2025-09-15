  MENIU  
Lidia Buble și Horațiu Nicolau, apariție rară în public, la un eveniment de fashion. Cum au fost surprinși artista și omul de afaceri

Lidia Buble și Horațiu Nicolau, apariție rară în public, la un eveniment de fashion. Cum au fost surprinși artista și omul de afaceri
Oana Savin
.

Lidia Buble (32 ani) și Horațiu Nicolau (64 ani) formează un cuplu de câțiva ani, însă aparițiile lor publice sunt rare. Astfel, nu mică a fost mirarea fanilor artistei când aceasta a apărut la brațul iubitului ei la Timișoara Fashion Week.

Lidia Buble, la brațul lui Horațiu Nicolau la Timișoara Fashion Week

Lidia Buble și Horațiu Nicolau au mers împreună la Timișoara Fashion Week, luând prin surprindere întreaga lume. Deși formează un cuplu de câțiva ani, cei doi preferă să își trăiască povestea de iubire departe de ochii curioșilor, astfel că aparițiile lor publice sunt rare.

Artista a fost invitata de onoare a evenimentului, iar aceasta a apărut la brațul omului de afaceri Horațiu Nicolau. Cei doi au coborât dintr-o mașină de lux pusă la dispoziția cuplului de unul dintre sponsorii evenimentului.

Potrivit Click, Lidia și Horațiu au ocupat locuri în zona VIP, de unde au urmărit prezentarea colecțiilor. Cei doi s-au întâlnit apoi cu Cătălin Botezatu, care a prezentat și el una din colecțiile sale în cadrul evenimentului.

Artista a ales să poarte la Timișoara Fashion Week o rochie elegantă, cu umerii goi, neagră, pe care a accesorizat-o cu mănuși de dantelă, tot negre. Pe de altă parte, omul de afaceri a ales o cămașă albă și un costum negru, asortându-se perfect cu partenera sa.

Ce spune artista despre relația cu Horațiu Nicolau

După despărțirea de Răzvan Simion, Lidia Buble a mai avut câteva relații, însă și-a găsit în cele din urmă liniștea și fericirea în brațele lui Horațiu Nicolau. Diferența de vârstă de 32 de ani dintre ea și omul de afaceri nu a fost un impediment pentru ei.

În cadrul unui interviu acordat recent, cântăreața a vorbit deschis despre iubirea matură care i-a adus echilibru, inspirație și o încredere pe care nu o mai experimentase înainte.

Piesa „Un bărbat mai bun’ a doua parte. Aceasta este piesa contrast din album, în prima parte vorbesc despre o dragoste toxică din trecut. O relație în care credeam cumva că dragostea trebuie să doară, că este despre orgolii, iar apoi a apărut el: Un bărbat mai bun care m-a îmbrățișat așa cum sunt eu ca om, ca ființă. A fost aici prezent în seara asta, dar lui îi place să stea mai retras, mai în umbră. M-a susținut și mi-a dat aripi din prima zi în care ne-am cunoscut și pentru asta o să îi fiu veșnic recunoscătoare. Mă emoționez când vorbesc despre el”, a afirmat Lidia Buble pentru Cancan.

Horațiu Nicolau a fost alături de iubita sa și la lansarea celui mai nou album al artistei, acesta urmărind-o emoționat pe scenă.

Păi nu putea să lipsească tocmai el în seara asta. El a fost foarte implicat în întreg proces al concertului pe care l-ați văzut în seara asta. Mă bâlbâi, uite ce face iubirea din noi”, a spus Lidia Buble la momentul respectiv.

