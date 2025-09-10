Lidia Buble, incident șocant în plină stradă: „A început să dea în mine, dar isteric așa” / Video

Lidia Buble a povestit un incident șocant prin care a trecut în plină stradă. Cântăreața a fost agresată de o persoană pe care încerca să o ajute.

Lidia Buble, bătută cu mătura în plină stradă

Lidia Buble (32 de ani) a povestit la Instagram Story că a fost bătută cu mătura de o femeie în vârstă pe care s-a oferit să o ajute.

Cântăreața se afla la volanul mașinii sale când a văzut o doamnă în vârstă întinsă pe jos pe trecerea de pietoni. Artista a oprit mașina și a întrebat femeia dacă are nevoie de ajutor. Aceasta i-a răspuns că da, iar Lidia a coborât din mașină.

„Trebuie să vă povestesc ce am pățit. Văd o doamnă pe o trecere de pietoni, întinsă pe jos. Era în vârstă, avea vreo 70-80 de ani. Și zic: «Vai, săraca bătrânică». Opresc lângă ea, avea multe bagaje pe lângă ea pe jos, și îi zic: «Doamnă dragă, vă ajut cu ceva? Sunteți bine?». Mi-a zis să o ajut, mă dau jos din mașină, mă duc să o ajut și m-a bătut cu mătura. Când m-am dus lângă ea să o ridic, a început să dea în mine cu o mătură, dar isteric așa”, a povestit Lidia Buble, cu zâmbetul pe buze, în ciuda experienței neplăcute.

„Încă îmi revin din șoc. Nu îmi vine să cred”

Tot la Instagram Story, artista a povestit că a realizat foarte repede că femeia consumase alcool. Ulterior, bătrânica a început să-i ceară Lidiei bani pentru țigări.

„Mi-am dat seama după că doamna era așa (sub influența alcoolului – n.red.). Îmi zicea încontinuu să îi dau bani să își ia țigări. Când am văzut-o, i-am zis: «Lasă-mă în pace că mare țeapă mi-ai tras». Deci nu m-am așteptat în viața mea să iau bătaie pe stradă cu mătura de la o bătrânică. Încă îmi revin din șoc. Nu îmi vine să cred”, a mai povestit Lidia.

