Lidia Buble a răbufnit după ce a fost criticată în mediul online. Ce a deranjat-o pe artistă: „Nu vă e rușine? Nu vă vine să faceți o gaură să intrați în pământ?”

Lidia Buble (32 de ani) a răbufnit după ce a fost criticată în mediul online. Cântăreața și-a exprimat public nemulțumirea față de comentariile răutăcioase primite pe Internet. Artista le-a transmis un mesaj dur celor care o judecă pentru felul în care arată, fie că este vorba despre intervenții estetice sau despre alegerea de a rămâne naturală.

Lidia Buble nu se teme să spună lucrurilor pe nume și le dă o lecție celor care judecă fără să gândească. Artista a fost deranjată de faptul că multe persoane judecă pentru felul în care ea arată la frumoasa vârstă de 32 de ani.

Lidia Buble a avut o reacție sinceră și directă după ce a primit critici dure pe Internet. Artista s-a arătat deranjată de atitudinea multora care o judecă, mai ales în legătură cu aspectul ei fizic și alegerile personale pe care le face în viață.

Prin intermediul rețelelor de socializare, cântăreața a spus că nu înțelege cum oamenii pot fi atât de răutăcioși și de critici fără a avea un motiv anume.

„Atât ați înțeles voi de la viață? Despre asta ați înțeles că este viața? Nu vi se pare trist să trăiți așa? Nu vă e rușine? Nu vă simțiți prost? Nu vă vine să faceți o gaură să intrați în pământ? Mă tot gândesc de multe ori ce o fi în mintea acestor oameni. Dacă îți faci o operație, de ce îți faci operație, dacă ești naturală, de ce ești naturală, ce vedetă e asta să aibă nasul mare”, a transmis cântăreața pe Instagram.

Ce spune artista despre defectele pe care le are: „Știu că am foarte multe, însă am încercat să le transform în atuuri”

Lidia Buble a vorbit de mai multe ori despre lucruri din viața ei pe care nu le știa toată lumea. În ultima vreme, însă, artista a spus că ceea ce a trăit de-a lungul timpului a făcut-o să vadă altfel lucrurile pe care nu le plăcea absolut deloc la ea.

„Cu toții suntem frumoși în felul nostru. Să ne iubim exact așa cum suntem, acesta este cel mai important lucru. Niciodată nu mi-am dorit să fiu ca x, y, z, am vrut să fiu ca mine. Știu că am foarte multe defecte, însă am încercat să le transform în atuuri și să mă mândresc cu ele”, a spus vedeta anul trecut, pentru spynews.ro.

Ce așteptări are cântăreața de la o relație

În luna aprilie a anului trecut, Lidia Buble a mărturisit ce așteptări are de la o relație, mai ales că formează de mult timp un cuplu cu omul de afaceri Horațiu Nicolau. Artista consideră că în cuplu trebuie să existe întotdeauna respect, comunicare și dragoste necondiționată.

„Sunt trei lucruri de care eu țin cont foarte mult atunci când vine vorba de o relație. Trebuie să existe respect, comunicare și, cel mai important, iubire necondiționată. Iubirea este cheia tuturor problemelor”, a precizat ea pentru cancan.ro.

