Anca Dinicu, dezvăluiri din culisele emisiunii „The Ticket” și vieții de mamă. Cum s-a schimbat relația dintre ea și Georgian Păun după ce au devenit părinți: „Mi-a rezolvat o problemă” / Exclusiv

Anca Dinicu ne-a oferit detalii exclusive din culisele emisiunii „The Ticket” și vieții de mamă. Actrița face parte din juriului celui mai nou talent show marca Antena 1, alături de Delia, Mihai Bendeac, Maurice Munteanu și Cosmin Nedelcu (Micutzu). Cum a ajuns parte din proiect, cum s-a schimbat de când a devenit mamă, dar și de ce trebuie să te uiți la noua emisiune, descoperă în rândurile de mai jos!

Anca Dinicu, detalii exclusive din culisele emisiunii „The Ticket” și vieții de mamă

Anca Dinicu (35 de ani) a devenit mamă pentru prima oară în noiembrie 2024. Actrița și iubitul ei, Georgian Păun, au împreună un băiețel, Radu Constantin. La doar câteva luni după ce a născut, Anca s-a întors la muncă, unde este mult mai selectivă cu proiectele sale, dar și mult mai ambițioasă, de când a devenit mamă.

Într-un interviu pentru Unica.ro, actrița a spus cum a ajuns să facă parte din juriul „The Ticket”, ce părere are despre colegul Maurice Munteanu, dar și cum s-a schimbat relația dintre ea și partenerul ei după ce au devenit părinți.

Bună, Anca! Spune-mi întâi de toate cum ai ajuns parte din proiectul „The Ticket”?

M-a sunat prima oară Mihai să-mi spună de proiect, după care m-a contactat Mona Segall și iată-mă, sunt aici.

O cunoșteai pe doamna Mona Segall dinainte?

Da, am mai lucrat la câteva proiecte împreună, la „Aventura cu patru stele”, la „Chefi la cuțite” de vreo două sau trei ori chiar. Da, ne cunoșteam.

Ești entuziasmată să lucrezi din nou cu Mihai Bendeac, dar într-un alt context?

Entuziasmată cu el nu prea pot, că lucrez în fiecare zi aproape. Dacă n-am spectacol, am repetiții, așa că nu sunt entuziasmată că lucrez cu el, ci de tot proiectul în sine.

Cum te înțelegi cu prezentatorii și cu jurații? Îi cunoșteai pe toți dinainte de proiect?

Pe toți în afară de Maurice Munteanu. Pe el îl știu de la televizor și mi se pare un tip foarte mișto, pertinent și cool. Îmi place mult de el. Sper să îi placă și lui de mine.

Citește și: Cum arată apartamentul actriței Anca Dinicu. Ce a descoperit Maria Popovici când se afla în casa prietenei sale

Cum s-a schimbat relația dintre Anca Dinicu și Georgian Păun după ce au devenit părinți

Cum te-ai schimbat de când ai devenit mamă?

Eu nu simt neapărat că m-am schimbat. Poate că sunt un pic mai liniștită, nu mai vreau să ies atât de mult, prefer să petrec mai mult timp cu copilul și cântăresc dacă merită să fiu într-un loc anume, mai departe de copilul meu. Mi-e mult mai ușor să spun nu. Totodată, mi-a dat așa un drive cumva pe proiecte noi. Nu mă mai feresc. Înainte aveam niște rezerve și eram, „e, lasă că nu-mi trebuie neapărat, e, hai că pot și fără asta”. Acum sunt, „nu, nu, nu, mă duc și fac”. Dar doar dacă merită cu adevărat.

Ce te-a surprins după ce ai devenit mamă?

Totul, e o lume întreagă, e altceva. M-a surprins prima zi în care l-am pus în pătuț și mă uitam la el ca la extratereștri. „Acum eu ce fac? Cu ce încep?” Dar te obișnuiești foarte repede, vine natural. Mai ales că eu întotdeauna am fost mai mămoasă. Am avut căței, am avut grijă de ei, nepoți. Cumva nu era chiar nou, știam așa câte ceva.

Ai zis că tu nu simți că te-ai schimbat foarte mult, dar între tine și iubitul tău s-a schimbat relația de când ați deveni părinți?

Da, ne-a unit. Ne-a unit mai ales prin chestia asta legată de cum ne împărțim treburile în casă, cum comunicăm. Poate că înainte era mai vulcanică sau ridicam tonul. Acum m-am liniștit. Pentru că nu mai pot să fac asta, de exemplu, dacă e copilul în aceeași cameră, să ridic vocea sau să vorbesc un pic mai așa (răstit – n.red.). Nu pot, pentru că mi se pare că îl neliniștesc și automat mi-a rezolvat o problemă. Problema mea cea mai mare, practic.

Citește și: Cum arată fiul Ancăi Dinicu. Actrița a făcut publică prima fotografie cu chipul fiului ei, de Crăciun

Filmările pentru „The Ticket” au început la finalul lunii iulie

De ce crezi că ar trebui să se uite oamenii la „The Ticket”?

Pentru că este ceva nou, pentru că ești curios, poate că te roade, vrei să știi cine vine, cine participă, cine-s concurenți, cine prezintă, cine e în juriu. Trebuie să vezi! Măcar odată, și dacă nu-ți place, nu te mai uiți, dar prima oară trebuie să te uiți!

