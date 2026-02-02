Octavia Geamănu și Marian Ionescu au împlinit 11 ani de căsnicie. Dezvăluirile prezentatoarei TV despre începutul relației lor. „Asta e viața, nu o garanție!”

La 11 ani de la căsătoria cu Marian Ionescu, Octavia Geamănu a ales să vorbească deschis despre începuturile relației lor, despre reacțiile celor din jur și despre felul în care a învățat să își trăiască viața după propriile reguli. Mesajul ei, profund și asumat, a devenit rapid viral, pentru că atinge un subiect sensibil: curajul de a iubi în ciuda prejudecăților.

Reacțiile celor din jur: între scepticism și judecată

Octavia și Marian s-au căsătorit în 2015, iar diferența de vârstă dintre ei a stârnit atunci numeroase comentarii. Prezentatoarea TV își amintește perfect momentul în care a anunțat căsătoria și felul în care au reacționat cei apropiați.

„11 ani de căsnicie. 19 de când ne știm. E ceva. Îmi amintesc perfect privirile și șușotelile celor care îmi voiau binele când am anunțat că ne-am căsătorit, pe 31 ianuarie 2015. Șoc și groază! Pentru ei. Îngrijorați. Sceptici. Unii chiar condescendenți” – a explicat ea într-un mesaj pe rețelele de socializare.

Pentru mulți, faptul că Octavia era senină și sigură pe ea părea o dovadă de naivitate. Pentru ea, însă, era pur și simplu iubire fără calcule.

Mesajul central al confesiunii sale este unul puternic și eliberator. Octavia respinge ideea că iubirea sinceră ar fi o slăbiciune și vorbește despre curajul de a-ți urma inima, chiar și atunci când ceilalți nu înțeleg.

„Pentru că iubeam fără calcule. Pentru că nu trăiam în frică. În ochii lor, asta se traducea prin naivitate. Adevărul? O femeie care iubește curat nu e naivă. E curajoasă. Valabil și pentru bărbați!”

Ea subliniază că adevărata naivitate este să trăiești după fricile altora, să alegi siguranța în locul fericirii și să numești asta „maturitate”.

Asumare, risc și libertatea de a trăi

Octavia recunoaște că a luat în calcul și posibilitatea ca relația să nu funcționeze, însă nu a lăsat frica să îi dicteze viața. A preferat să riște, să trăiască, să simtă: „Putea să nu meargă. Și? Ne ridicam, ne scuturam și mergeam mai departe, fiecare pe drumul lui. Asta e viața, nu o garanție!”

Privind în urmă, spune că ar face aceleași alegeri, cu aceeași inimă deschisă și aceeași „naivitate” care i-a speriat pe cei sceptici.

„Ce bine-mi pare că viața mea nu s-a construit pe părerile celor din jur, ci pe alegeri asumate. Iar dacă ar fi să o iau de la capăt, aș alege la fel” – a adăugat Octavia Geamănu.

În final, Octavia transmite un îndemn simplu, dar profund: să ai curaj să trăiești și să fii bun cu tine, pentru că viața îți va răspunde în aceeași măsură:

„Nimic nu ne e dat pentru totdeauna. Dar cât ești în viață și poți să te miști prin ea, trebuie să ai curaj să trăiești! Fiți buni cu voi și la fel va fi și viața cu voi.”

