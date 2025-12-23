  MENIU  
Octavia Geamănu, mărturisiri neașteptate despre Marian Ionescu. „El nu a știut 17 ani când e ziua mea. Anul acesta i-am zis!"

Octavia Geamănu a fost invitată în emisiunea „La Măruță”, unde a oferit un moment plin de umor și sinceritate. Fosta prezentatoare TV a participat la rubrica „sosurile iuți”, ocazie cu care a făcut câteva mărturisiri neașteptate despre viața de cuplu și despre soțul ei, muzicianul Marian Ionescu.

Apariția ei a stârnit reacții amuzate, mai ales după ce a povestit un detaliu surprinzător din relația lor.

Octavia Geamănu, despre calitățile și defectele lui Marian Ionescu

Una dintre cele mai savuroase dezvăluiri a fost legată de ziua ei de naștere. Octavia a mărturisit că, timp de aproape două decenii, soțul ei nu a știut exact data aniversării.

„Până anul acesta am fost supărată că nu știa când e ziua mea. El nu a știut 17 ani când e ziua mea. Anul acesta i-am zis cu 3 zile înainte de ziua mea”, a spus ea.

Vedeta a explicat că, deși situația a deranjat-o în trecut, acum o privește cu umor și înțelegere.

În cadrul emisiunii, Octavia a mai vorbit și despre modul în care ea și Marian gestionează trecutul fiecăruia. A subliniat că soțul ei nu i-a povestit niciodată despre fostele relații, lucru pe care îl consideră o dovadă de bun-simț.

„Soțul meu e un gentleman și nu mi-a vorbit niciodată despre relațiile lui trecute. Niciodată în viața asta să nu aveți încredere într-un bărbat care vă spune cu cine s-a întâlnit sau pe cine a visat, pentru că așa spune și la restul”, a declarat fosta prezentatoare.

Ea a adăugat că nu a fost niciodată deranjată de atenția pe care Marian o primește din partea altor femei, considerând că admirația este firească.

Octavia a vorbit deschis și despre trăsăturile soțului ei, recunoscând atât calitățile, cât și defectele acestuia.

„E prea darnic, ceea ce uneori poate fi un defect. Acceptă în jurul lui oameni care nu sunt întotdeauna sinceri și corecți cu el. Dar are și trei calități: este unul dintre cei mai buni oameni pe care i-am întâlnit, perfecționist și iubește toți oamenii din jurul lui, uneori chiar înaintea familiei. Atât de bun e”, a mărturisit vedeta.

Începuturile relației dintre Octavia Geamănu și Marian Ionescu

Octavia Geamănu a povestit că, la început, nu a simțit nicio atracție față de Marian Ionescu, mai ales că acesta se afla deja într-o relație în momentul în care s-au cunoscut. Deși au petrecut timp împreună și s-au apropiat treptat, relația lor nu a avut inițial nicio conotație romantică. Abia după ani de zile, lucrurile au evoluat neașteptat, iar cei doi au ajuns să formeze un cuplu solid și echilibrat.

„În primă fază, nimic nu m-a atras. Chiar nu înțelegeam ce văd femeile la el de are așa succes. Chiar i-am și spus, era cu o fată atunci, era într-o relație, erau amândoi în fața mea. ‘Tu, o fată așa faină, ce vezi la el?’. Nu am avut nicio treabă cu el. Mai degrabă credeam că mâine vine sfârșitul lumii decât că noi vom fi împreună. Dar surprinzătoare sunt căile Domnului.

L-am văzut de multe ori cu ochi diferiți, ba buni, ba mai puțin buni. Cert este că într-un final, după vreo 8 ani în care ba suntem, ba nu suntem, ne-am căsătorit și iată-ne”, a povestit Octavia Geamănu într-un interviu pentru impact.ro.

