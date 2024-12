Octavia Geamănu și Marian Ionescu formează unul dintre cele mai neconvenționale cupluri din lumea mondenă. Deși sunt căsătoriți de 9 ani, fosta prezentatoare TV și liderul trupei Direcția 5 au o abordare neobișnuită a relației lor: nu dorm împreună, Octavia nu gătește, iar Marian nu a văzut-o niciodată în pijamale de bumbac sau cu bigudiuri.

„Familiarismul ucide dragostea”

Octavia Geamănu, în vârstă de 41 de ani, a declarat recent că o mare parte din succesul relației sale cu Marian Ionescu (62 de ani) e datorează menținerii unui anumit grad de mister și respect reciproc pentru spațiul personal.

Octavia Geamănu a fost marcată de o filozofie inspirată din scrierile lui Goethe, pe care le-a citit în adolescență. Ea consideră că familiarismul, acel sentiment de prea multă obișnuință, poate distruge dragostea într-un cuplu.

Citeşte şi: Scandal între Octavia Geamănu și Alina Pușcaș. Cele două își aruncă vorbe grele pe rețelele de socializare: „Ipocrizie sau Alzheimer”

Citeşte şi: Octavia Geamănu, noi detalii despre procesele cu Antena: „Nu e ușor să treci prin ce am trecut eu”

„În adolescență am răsfoit cărți scrise de Goethe și printre multe rânduri care mi-au rămas în minte e și cel legat de familiarismul care ucide o relație, implicit dragostea.

Nu e ușor să păstrezi o relație vie, să fii îndrăgostit și după un deceniu, ori două, ori trei de omul lângă care îți petreci viața, însă eu am crescut cu convingerea că o fi greu, dar nu imposibil.

Dacă ai suficient spațiu în casă, nu e păcat să nu te bucuri de intimitate fără să fugi de partener? Să îi respecți nevoile, poate tabieturile, fără că acestea să te afecteze în vreun fel? Ce e greșit să ai spațiul tău în care să-ți aduni gândurile, să fii tu cu ține trăind în armonie cu partenerul tău?

Da, cred în a păstra o urmă de mister în față omului cu care trăiești, căci sunt atâtea situații despre care chiar nu trebuie să știm.

Multe cupluri se culcă pe urechea lui “e a mea”, “e al meu”, însă nimeni nu ne aparține. Iar când alegi să îți împărți viața cu cineva, dacă i-ai dăruit-o până la a o anula pe-a ta, să nu ajungi să fii surprins când partenerul va cauta altceva.

Să iubești și să fii iubit, să trăiești în armonie deplină fără prea mare efort, serios dacă nu constat că ține mult și de noroc. S-aveți noroc să fiți cu-adevărat fericiți, nu de ochii lumii, ci alături de omul pe care îl iubiți”, a spus Octavia Geamănu, potrivit lpf.ro.

„Marian nu m-a văzut niciodată în trening, pijamale de bumbac sau cu părul nespălat. Port doar pijamale de mătase tot timpul anului. Dacă eu sunt fericită, și bărbatul meu este fericit”, a spus ea pentru Fanatik.

Octavia Geamănu şi Marian Ionescu nu dorm împreună

Un alt detaliu surprinzător este faptul că cei doi nu împreart dormitorul.

„Eu țin foarte mult la spațiul meu personal. Somnul este sfânt pentru mine. Nu vreau să se chinuie cineva lângă mine dacă nu pot dormi”, a mărturisit Octavia, potrivit sursei menţionate anterior.

Casa lor este organizată astfel încât fiecare membru al familiei să aibă propriul spațiu. Marian are atelierul său de pictură și un dormitor separat, iar fiul lor, Andrei, în vârstă de 8 ani, se bucură de propriul spațiu personal la etaj.

Octavia a adăugat că această decizie nu ține de probleme în cuplu, ci de o dorință comună de a menține armonia.

„Dacă ai suficient spațiu în casă, de ce să nu profiți de intimitate? Respectul pentru tabieturile celuilalt este foarte important”, a mai spus ea.

Nu găteşte pentru soţul ei

Un alt aspect care a atras atenția publicului este faptul că Octavia nu gătește.

„Nu am fost niciodată pasionată de gătit, iar Marian nici nu a așteptat asta de la mine. Avem pe cineva care se ocupă de asta sau comandăm mâncare. Marian mi-a spus că arăt prea bine ca să pierd timp în bucătărie”, a mai declarat vedeta.

Totuși, Octavia își permite uneori să se relaxeze învățând rețete de prăjituri pentru a-și surprinde familia. Această abordare este susținută și de Marian, care apreciază modul învățâtor în care soția sa menține relația lor vie și armonioasă.

Declarațiile Octaviei despre stilul său de viață au generat un val de critici în mediul online. Mulți fani au considerat dormitul separat sau lipsa implicării în bucătărie ca fiind anormale. Vedeta nu a rămas indiferentă și a revenit cu un mesaj clar.

„Nu este o justificare a modului meu de viață. Este doar forma în care alegem să trăim într-un mod care ni se potrivește nouă. Fiecare cuplu are propriile reguli și cred că este important să respectăm alegerile altora”, a mai spus vedeta potrivit sursei menţionate anterior.

Au avut o singură vacanţă în doi

După ce a planificat o vacanţă în doi la Roma, Octavia Geamănu şi-a promis că nu va mai merge doar cu Marian Ionescu în nicio escapadă romantică. Pentru unica.ro, vedeta a povestit cum a pregătit o plecare pentru trei zile în Italia.

Citeşte şi : Octavia Geamănu refuză să mai plece într-o vacanță în doi cu soțul ei, Marian Ionescu: “A fost ceva de groază” / Exclusiv

„Cu Marian am fost o singură dată într-o vacanță planificată de mine, pentru că se voia a fi romantică. Am zis să fac și eu un cadou romantic: 3 zile la Roma. Ne-am dus dimineața la Roma, ne-am plimbat, m-a alergat Ionescu prin toată Roma. Pac, seara la 11.00 am ajuns la hotel și zice: “Ok, și noi mâine ce facem?” Cum adică ce facem? O luăm de la capăt, că practic azi m-ai alergat la toate punctele pe care le aveam pe listă! “A, nu, iubirea mea, exclus, lasă că te duc eu undeva!”

La Amsterdam m-a dus! A sunat în seara aia, dimineața la 6.00 cum zburam noi la Amsterdam. Am ajuns epuizată, praf, ne-am plimbat prin Amsterdam, pe canal, am mâncat, pe la 7.00 am zis să ne și cazăm undeva, că practic m-ai alergat prin tot Amsterdamul.

„Baby, dar noi mâine ce facem?” Cum adică, ce facem? O luăm de la capăt! “Nu, iubirea mea, te duc eu la Paris”. Și ia uite cum ne-am cazat noi în seara aia, pentru că la 11.00 am luat avionul spre Paris, am ajuns pe la 3.00- 4.00 dimineața, un zbor infernal. Eram terminată, plină de nervi, i-am zis: ‘oricum nu mai plec niciodată cu tine în vacanță romantică’. Mi-a ieșit pe nas vacanța aia. Și de atunci real, noi doi singuri nu am mai plecat niciunde, dar nici nu mai vreau”, a povestit, pentru UNICA.ro. Octavia Geamănu.

Sursa foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News