Oreste Teodorescu rupe tăcerea despre cearta cu Mircea Badea, pe care îl considera „fratele lui”. „Noi am fost două victime într-un joc politic foarte cinic!”

Oreste Teodorescu (49 de ani) și Mircea Badea (51 de ani) au fost cândva prieteni apropiați și colegi de emisiune, dar au rupt legătura în 2013 după 17 ani de prietenie. Conflictul dintre ei a fost alimentat de diferențe ideologice și politice, fiecare susținând tabere opuse într-un context politic tensionat. Recent, Oreste a abordat subiectul acestei rupturi în cadrul emisiunii lui Denise Rifai, unde a oferit detalii despre despărțirea de Badea.

Oreste Teodorescu rupe tăcerea despre conflictul cu Mircea Badea

Invitat în emisiune „40 de întrebări” cu Denise Rifai, Oreste a mărturisit că regretă tensiunile care au afectat relația lor, explicând că diferențele ideologice și politice din acea perioadă au condus la un conflict inutil. El a subliniat că, influențați de naivitatea și impulsivitatea tinereții, au ajuns să se opună unul altuia într-un mod exagerat, fără să conștientizeze pe deplin consecințele situației.

„A fost mai mult decât cel mai bun prieten al meu. A fost chiar fratele meu. Și este în continuare. Sigur că regret ce am spus atunci. Cred că din aceeași naivitate, dublată și de aroganța vârstei, noi ne-am situat la un anumit moment în tabere ideologice și politice diferite. O prostie din partea amândurora. Pentru că niciunul dintre noi n-a avut dreptate” – a spus Oreste.

Apoi a subliniat că tensiunile dintre ei au fost amplificate de un context politic agitat, fiecare susținând o tabără ideologică diferită. Privind retrospectiv, el a recunoscut că amândoi au fost afectați de această „luptă politică cinică” și a exprimat regret pentru acest capitol din trecutul lor.

„Noi am fost două victime într-un joc politic foarte cinic. Nu eram atât de inteligenți, nici eu, nici el, pe vremea respectivă. Și am ajuns ca în anii 90 să ne certăm noi, într-o familie. Eu am ajuns să mă cert cu el pentru că el era atunci de o anumită parte a baricadei și eu eram de cealaltă, ideologic, ca simpatie politică” – a adăugat acesta.

Ce spunea Mircea Badea în 2013 despre cearta cu Oreste

În 2013, Mircea Badea a împărtășit pe Facebook povestea prieteniei sale cu Oreste Teodorescu, explicând cum s-au apropiat de-a lungul anilor și cum, în cele din urmă, au ajuns să se critice reciproc pe rețelele de socializare. Chiar dacă mulți au considerat că aceste conflicte erau doar neînțelegeri temporare, tipice între prieteni, relația dintre cei doi s-a deteriorat complet, iar reconcilierea nu a mai avut loc niciodată.

Mircea Badea a povestit că prietenia sa cu Oreste Teodorescu a început în 1996, când l-a cooptat în echipa matinalului „Teo și Mircea”. De-a lungul anilor, au împărtășit momente intense, de la bucurii la dificultăți. Totuși, în 2013, relația lor s-a deteriorat.

“Eu sunt prieten cu Oreste din anul 1996 când l-am adus în echipa noastră la matinalul Teo și Mircea. Am trecut împreună prin aventuri, situații limită, ne-am chinuit împreună, ne-am bucurat împreună, am disperat împreună. Protestele au început pe 1 septembrie 2013, astea cu Roșia Montană”- spunea Badea, acum 12 ani.

După o perioadă de câteva săptămâni fără comunicare, Badea și Mihai Gâdea au încercat să-l contacteze pe Oreste, dar fără succes. În cele din urmă, ambii au primit un mesaj dur de despărțire, în care erau acuzați de lucruri grave. Badea a fost profund afectat de aceste acuzații, considerându-le nedrepte și devastatoare pentru relația lor. El a mărturisit că nu a fost niciodată atât de jignit și că ruptura cu Oreste l-a marcat profund.

„Eu nu mai vorbisem cu Oreste de 2-3 săptămâni pentru că eu eram plecat, el era plecat. Mă sună Mihai Gâdea și mă întreabă dacă am mai vorbit cu Oreste.

Mi-a spus că avea niște lucruri de vorbit cu el. Omul voia o emisiune la Antena 3 și trebuia să vorbească cu el detaliile. Gâdea îl suna și nu răspundea, i-a dat mesaj și a răspuns cam în dodii. L-am sunat și eu. Îl sun și nu răspunde, îl sun mai târziu și nu răspunde. O fi ocupat? Lasă, că mă sună el. Îi dau mesaj și nu răspunde. Îi dau mesaj și îl întreb dacă e ok. Nu răspunde. Eu îmi schimb numărul des așa că i-am zis că sunt eu.

Nu răspunde. Frăsuiala asta a durat vreo două zile. Apoi primim un mesaj concomitent, și eu, și Gâdea. Un mesaj de despărțire foarte dur. În care suntem acuzați de niște monstruozități. Nu o să fac public mesajul ăla, dar nu e cu nimic diferit față de mesajul pe care l-a spus pe Facebook. Când am primit mesajul pe telefon m-am gâdint că i-a furat cineva telefonul și dă altcineva mesaje în locul lui. Tactica a fost să nu răspundem pentru că imposibil să fie dat de Oreste.

Unul care este cu mine de o viață îmi spune că trădez neamul și țara? Mie mi s-a părut odios. Eu nu știu dacă am fost atât jignit în această viață. Omul ăsta m-a distrus”, a povestit Mircea Badea în anul 2013.

Foto – Fcaebook / Instagram

