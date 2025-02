Mircea Badea, dezbrăcat în zăpadă. Jurnalistul, ironii la adresa Cristelei și a lui Călin Georgescu: „Vreau și eu niște aur monoatomic”

Mircea Badea a parodiat cuplul Cristela și Călin Georgescu într-un clip postat pe TikTok. Realizatorul de la Antena 3 CNN s-a dezbrăcat la bustul gol și a ieșit afară, în zăpadă, urmând modelul Cristelei Georgescu și al fanilor acesteia, care susțin că această practică este „sănătate curată”. De asemenea, el a cerut „niște aur monoatomic”, făcând trimitere la declarațiile lui Călin Georgescu, care a spus că Romînia are resurse de „aur monoatomic, care nici nu există în tabloul lui Mendeleev”.

Mircea Badea, la bustul gol în zăpadă

Mircea Badea s-a dezbrăcat la bustul gol și a ieșit în zăpadă, urmând un trend stabilit de Cristela Georgescu, care a alergat prin zăpadă îmbrăcată în costum de baie, afirmând că este o metodă de terapie care „are un efect sedativ”.

De asemenea, el a făcut referire la o afirmație a lui Călin Georgescu, care a spus, în cadrul unui interviu cu Ion Cristoiu, că România are resurse „de aur monoatomic care nici nu există pe tabloul lui Mendeleev”.

„Bun găsit, oameni buni. M-am despuiat în zăpadă. Dragilor, fraților, românașilor, doamna Cristela (n.r. – Georgescu), doamna Anca (n.r. – Alexandrescu), uitați, m-am despuiat în zăpadă. Acum, vă rog frumos, deci îmi spuneți și mie, vă rog, că m-am despuiat în zăpadă, uitați. Îmi spuneți și mie, vă rog, vreau și eu niște aur monoatomic. Vreau și eu, vreau și eu aur monoatomic, vă rog, vă rog!”, a spus Mircea Badea.

Realizatorul emisiunii „În Gura presei” a subliniat faptul că această parodie îi este dedicată lui Călin Georgescu care „răcnește și minte mult pe TikTok”.

„Încă o precizare foarte importantă, deci eu când vorbesc așa, nu îl vizez pe Ion Cristoiu. (…) Când vorbesc așa: fraților, românașilor, nu îl vizez pe Ion Cristoiu, ci pe un răcnete care răcnește și minte mult pe TikTok. Apropo, uitați aici zăpadă artificială am înțeles pe TikTok. Uitați, m-am despuiat, m-am despuiat în zăpadă. Vreau și eu acum niște aur monoatomic, fraților, dragilor, românașilor!”, a mai spus Mircea Badea în clipul video.

Călin Georgescu, declarații controversate despre resursele României

În timpul unui interviu acorda lui Ion Cristoiu, Călin Georgescu a afirmat că România are nenumărate resurse naturale. Mai mult, politicianul a spus că țara noastră are resurse de sare pentru toată Europa pentru următorii 500 de ani, gaz, petrol, dar și „toate metalele rare posibile și imposibile”.

Totodată, Georgescu a făcut referire și la aurul monoatomic, o formă teoretică de aur prezentă în teoriile conspirației și asociată cu proprietăți de vindecare și longevitate.

„România are resurse de sare pentru toată Europa pentru următorii 500 de ani, are gaz, are petrol, are cele mai importante elemente ale tabloului lui Mendeelev, alea ultimele. Noi ca bogăție pe tabloul lui Mendeleev sunt echivalenți Afganistan, că de aia s-a atacat Afganistanul. (…) Avem aurul atomic, avem toate metalele rare posibile și imposibile. Aurul monoatomic este în România, care nici nu există pe tabloul lui Mendeleev. Deci toate elementele rare și foarte rare ale tabloului lui Mendeleev se află aici în România”, a declarat Călin Georgescu.

„Rapoartele geologice demonstrează acest lucru și nu vorbim de acum, ci înainte de 1989″, a adăugat politicianul.

Conceptul de aur monoatomic a fost popularizat în anii ’80 de către David Hudson, însă știința respinge existența acestuia și presupusele sale beneficii.

