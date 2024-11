Mircea Badea a făcut spectacol într-un club de karaoke din București. Cum l-au filmat prietenii. „Așa mai facem noi!”

Mircea Badea a fost surprins într-un moment inedit, în timp ce se afla pe sceana unui club de karaoke și cânta, iar filmarea a fost distribuită pe rețelele de socializare.

Mircea Badea a făcut spectacol pe scena clubului de karaoke

Mircea Badea, partenera lui de viață, Carmen Brumă, și vechea și buna lor prietenă Adina Halas, cu soțul ei, Lucian Hugeanu, au petrecut o seară de neuitat într-un club de karaoke și au filmat câteva secvențe savuroase în care toți cântă pe scenă și se bucură de atmosfera de petrecere. Pe cei patru îi leagă o prietenie de mulți ani. Carmen Brumă și Adina Halas au fost asistente TV în emisiunea „Noaptea Târziu” cu Mircea Badea și Oreste, acum două decenii, și au rămas în relații apropiate de atunci.

Ei își petrec adese concediile și Sărbătorile împreună și ies în oraș ori de câte ori au ocazia. Ziele trecute, Adina Halas a postat pe contul personal de Instagram o filmare care a făcut deliciul fanilor. Cei patru au mers într-un club de karaoke și s-au distrat de minune acolo.

În clipul postat de fosta asistentă de televiziune se poate vedea cum Mircea Badea se dezlănțuie pe scenă, interpretând vocal, dar și coregrafic, piese „Drumurile noastre toate” (Dan Spătaru), „Sună periculos” (A.S.I.A.), „Andri Popa” (Mircea Baniciu) sau „Pleacă” (Vunk & Antonia). La un moment dat, Badea își corectează iubita când aceasta greșește versurile piesei lui Dan Spătaru.

„Așa mai facem noi” – a scris Adian Halas în descrierea postării.

Carmen Brumă și Mircea Badea sunt împreună de 25 de ani

Carmen Brumă (47 de ani) și Mircea Badea (50 de ani) sunt împreună de 25 de ani și au un fiu, Vlad, în vârstă de 14 ani. Deși nu sunt căsătoriți, relația lor a trecut testul timpului și este una armonioasă și frumoasă.

„Un ingredient este să ai un plan de viitor la care ambii parteneri să țină foarte mult. Iar planul nostru de viitor comun este Vlad. Mi se pare că dacă ai un astfel de scop, restul lucrurilor se așază, sunt tolerabile. În plus, faptul că am știut să păstrăm pentru noi toate etapele prin care am trecut în 25 de ani, cred că lucrul acesta iarăși a fost un punct important.

Citeşte şi: Carmen Brumă, dezvăluiri după 25 de ani de relație cu Mircea Badea: „Este imposibil să nu treci prin momente limită!” Cum gestionează situațiile delicate

Citeşte şi: Carmen Brumă vorbește deschis despre menopauză: „Substituția hormonală este principalul meu focus” / Video exclusiv

Citeşte şi: Secretul lui Carmen Brumă pentru un ten hidratat și ferm la 46 de ani. „Toamna se numără bobocii, dar și ridurile”

Este imposibil în 25 de ani să nu treci prin momente mai puțin plăcute, prin momente limită. Important este că de fiecare dată am judecat așa. Eu sunt o tipă foarte rațională și foarte calculată, bine înfiptă cu picioarele pe pământ. La mine e pe calcule. Am stat frumos și am zis: ce merge, ce e bine, ce e avantajos pentru noi, ce nu merge, ce nu suportăm unul la altul, ce e groaznic, la final să vedem care sunt mai multe. Am zis că merită să investim, atunci am mers mai departe și am făcut lucrurile alea de nesuportat tolerabile” – a explicat nutriționista în cadrul unei emisiuni moderate de Mădălin Ionescu.

Foto – Instagram / Facebook

Urmărește-ne pe Google News