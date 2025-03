Cum arată și ce face fiica lui Florin Piersic Jr. și a Dorinei Chiriac la 19 ani. „Este un geniu!” Imagine de colecție cu Sonia și tatăl ei

Florin Piersic Jr. (56 de ani) și-a surprins fanii din mediul online cu o fotografie rară în care apare alături de fiica lui, Sonia, care are 19 ani. Fiul lui Florin Piersic este destul de discret cu expunerea fetei în spațiul public, dar acum a făcut o excepție.

Cum arată fiica lui Florin Piersic Jr., la 19 de ani

În prezent, Florin Piersic Jr. poate fi vizionat în producția „Subteran”, accesibilă pe Netflix, unde își dezvoltă în continuare cariera remarcabilă în cinematografie. Având o activitate prolifică în teatru și film, Piersic Jr. este considerat una dintre cele mai fascinante și complexe personalități ale peisajului artistic românesc.

Florin Piersic Jr. a postat pe Instagram o imagine în care apare alături de Sonia, spre bucuria urmăritorilor și prietenilor lui din spațiul virtual. Sonia s-a născut pe 20 martie 2006 și este fiica lui Piersic Jr. din relația lui cu actrița Dorina Chiriac (52 de ani). Cei doi au fost împreună patru ani, din 2004 până în 2008, iar după despărțire au rămas în relații bune. Florin Piersic Jr. mai are un fiu, pe nume Sasha (9 ani), dintr-o relație anterioară cu fosta jurnalistă Andreea Cipcă.

Sonia Piersic este foarte talentată în domeniul artistic, în desen și ilustrație, iar lucrările sale grafice au impresionat deja prin originalitate și ingeniozitate.

„Fiica mea este un geniu. Asta vine cu suișuri și coborâșuri, dar chiar și așa, sunt recunoscător pentru fiecare secundă în care îmi permite să intru în lumea ei magică” – a scris Florin Piersic Jr., pe Instagram, în dreptul imaginii în care apare mergând pe stradă cu Sonia și ținând-o de mână.

Nu este prima dată când Florin Piersic Jr. o descrie pe fiica lui ca fiind genială, și de fiecare dată când aduce în discuție acest aspect, o face cu multă modestie.

„Sonia e un geniu. Îmi pare rău că eu, ca părinte, spun asta, dar nu o spun de suprafață. Chiar e. Îmi pare rău că spun asta. Iar geniul vine la pachet cu niște dificultăți, nu e simplu. Cu ea nu te înțelegi la orice oră și oricând. Dar ea desenează într-un fel la care eu nici măcar nu pot visa. Eu nu înțeleg cum a făcut desenul ăla”, spunea el într-un interviu cu Denise Rifai, din 2022, de la Kanal D.

Sonia Piersic suferă de epilepsie

Fata actorilor Florin Piersic Jr. și Dorina Chiriac trăiește cu o afecțiune medicală delicată, epilepsia, o boală care afectează milioane de oameni din întreaga lume. Această condiție necesită multă grijă și sprijin, iar părinții săi au fost extrem de dedicați în a-i oferi cele mai bune îngrijiri și resurse pentru a o ajuta să ducă o viață cât mai normală.

Mama sa, Dorina Chiriac, a transformat propria experiență cu această afecțiune într-o sursă de sprijin pentru alte familii care se confruntă cu provocări similare. Ea este fondatoarea organizației Epic Family, o inițiativă dedicată sprijinirii părinților ai căror copii au fost diagnosticați cu epilepsie. Prin intermediul acestui proiect, Dorina Chiriac oferă educație, consiliere și sprijin emoțional pentru a ajuta familiile să înțeleagă și să gestioneze mai bine această boală.

Doina Chiriac a vorbit public despre problema de sănătate a fiicei sale în urmă cu șapte ani, în timp ce era invitată în emisiunea „Neatza” cu Răzvan și Dani, dezvăluind când a observat primele semne ale bolii Soniei.

„Sunt mama unui copil cu epilepsie. Alături de mine sunt alți părinți ai căror copii au manifestări epileptice pentru că, așa cum spunea doamna doctor, în cazul copiilor nu se grăbește nimeni să pună un diagnostic cert de epilepsie. Sonia mea are 13 ani, este o ființă extraordinară, e un talent ieșit din comun, are o zonă de excelență foarte aparte, desenul.

Sonia este ființa pe care o admir cel mai mult, este foarte cinstită, deșteaptă și directă. Fiica mea are acum 13 ani, iar primele manifestări au apărut la șapte luni, deci în primul an de viață. De atunci am mers mai departe cu diverse alte tipuri de manifestări. Epilepsia e ca un relief de nisip care își schimbă forma într-o secundă la cea mai mică pală de vânt și pericolul este major” – a spus actrița în 2018.

