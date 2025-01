Florin Piersic a împlinit 89 de ani! Ce relație are în prezent cu cei doi copii. Cu fiul cel mare, Florin Piersic Jr., nu a vorbit mai mulți ani: „M-a durut”

Florin Piersic își sărbătorește astăzi, 27 ianuarie, aniversarea de 89 de ani. Anul trecut, actorul s-a confruntat cu mai multe probleme grave de sănătate care i-au întrerupt activitatea artistică. În prezent, marele actor se simte mai bine, însă are în continuare dureri și se deplasează cu ajutorul unui baston. Astăzi este o zi specială atât pentru actor, cât și pentru oamenii dragi din viața lui, soția sa, Anna Török, și cei doi copii, Florin Piersic Jr. și Daniel Piersic, rezultați din celelalte două căsnicii ale sale.

În ce relații este Florin Piersic cu cei doi copii. Marele actor a împlinit 89 de ani

Florin Piersic este tatăl a doi copii, Florin Piersic Jr. (56 de ani), din prima căsnicie cu Tatiana Iekel (n. 1932 – d. 2017), și Daniel Piersic (48 de ani), din al doilea mariaj cu Anna Széles (82 de ani). Florin Piersic Jr. a optat pentru aceeași carieră pe care au urmat-o și părinții lui, în timp ce Daniel Piersic a fost mai atras de comerțul exterior și relațiile internaționale.

Florin Piersic nu a avut o relație foarte apropiată cu niciunul dintre fiii lui din cauza distanței și carierei foarte solicitante de actor. Fiul cel mic, Daniel, s-a mutat cu mama lui la Budapesta, după divorțul părinților, însă petrecea câte o lună vara la Cluj cu tatăl lui. În prezent, Daniel locuiește în Austria, iar în trecut mărturisea că face naveta Viena – Budapesta – Cluj cu bucurie și fără prea mari eforturi. Daniel Piersic este căsătorit și are, la rândul lui, doi fii.

„A contat faptul că părinții mei au rămas într-o relație de prietenie foarte bună. Așa că mă întorceam des în România”, a declarat Daniel Piersic într-un interviu, potrivit Impact.ro.

De ce nu a vorbit cu fiul cel mare, Florin Piersic Jr., timp de mai mulți ani

Între Florin Piersic și fiul cel mare nu a intervenit distanța, ci viziunile artistice diferite. În trecut, actorii au avut perioade îndelungate de timp în care nu și-au vorbit. În 2022, Florin Piersic Jr. a spus care a fost un moment care a declanșat această ruptură între el și tatăl lui.

„Ruptura s-a produs treptat, dar au fost și momente bruște. A fost un moment în care, la Fix Alert, am făcut o conferință de presă. Și eu credeam foarte mult în momentul acela în filmul ăla și în toată echipa. Toți cei care lucraserăm la filmul acela eram ca o familie. El a venit și a făcut cumva bășcălie și cred că acela a fost un moment de ruptură pentru că m-a durut. Ciudat e că el nu și-a dat seama că îl lovește pe propriul lui fiu”, a povestit Florin Piersic Jr., în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

„Asta se întâmpla în 2004, totuși gestul nu pot să-l înțeleg pentru că există comparații. În 2004 nu aveam copii, acum am copii și îmi e foarte greu să înțeleg cum poți să îți lovești copilul. E greu de înțeles și aici intervine competiția de care vorbeam. E adevărat că filmul Fix Alert nu este un produs perfect. E perfectibil și așa va rămâne. Nu mă așteptam ca el să fie în zona lui de interes. M-a șocat gestul, numai că l-am iertat. L-am iertat și eu rămân cu lucrurile bune”, a adăugat actorul din „Subteran”.

În continuarea aceluiași interviu, Florin Piersic Jr. a spus că și-a iertat tatăl.

„Pentru mine, el e un actor extraordinar de talentat.”

La rândul său, Florin Piersic a vorbit despre relația dintre el și fiul cel mare în podcastul „Fain & Simplu”, găzduit de Mihai Morar. Actorul a vorbit despre perioada dificilă de după divorțul de mama lui Florin Piersic Jr., dar și despre admirația pe care i-o poartă fiului cel mare în calitate de coleg de breaslă.

„M-am bucurat de fiecare dată când a apărut, am fost și la spectacolele lui. Eu am avut întotdeauna o mare simpatie și dragoste pentru el pentru că am simțit că el este foarte dăruit pentru meseria asta. Nu e nicio suferință. Cum să nu am relație cu el?

Pentru mine, el e un actor extraordinar de talentat, de bun și știe mult. Am fost tatăl lui întotdeauna. Eu simțeam nevoia să fiu aproape de ei chiar dacă eram despărțit de Tatiana. Aveam pentru ea un sentiment cu totul și cu totul special. Iar el era băiatul meu și așa a rămas și așa va rămâne toată viața mea, Florin Piersic Jr.”, a spus Florin Piersic în 2022, în podcastul lui Mihai Morar.

