Cine este și cu ce se ocupă Daniel Piersic, mezinul lui Florin Piersic. S-a mutat la Viena și are o meserie diferită de a tatălui său

Daniel Piersic este mezinul actorului Florin Piersic. Acesta provine din căsnicia marelui actor cu Anna Szeles, care a durat 10 ani de zile. După divorț, cei doi au rămas în relații bune, însă actrița a decis să se mute în Ungaria, împreună cu fiul ei.

Daniel Piersic are 48 de ani și trăiește în Austria, unde locuiește cu soția sa, actriță maghiară, și cei doi copii ai cuplului. Spre deosebire de părinții săi, fiul lui Florin Piersic a preferat să stea departe de luminile reflectoarelor și s-a dedicat unei meserii cu totul diferită.

Cine este Daniel Piersic, fiul cel mic al lui Florin Piersic și cu ce se ocupă

Florin Piersic și Anna Szeles au divorțat în anul 1985, pe când Daniel era doar un copil. Însă, spune el, a contat foarte mult că părinții săi au ales să rămână prieteni și a putut să petreacă timp cu tatăl său.

„Verile le petreceam la Cluj. La 10 ani, mă urca mama în tren la Budapesta, iar aici, la Cluj în gară, mă aștepta Florin, tata. Cam așa au decurs lucrurile până pe la 17-18 ani, veneam vara și stăteam chiar și o lună. Deci am multe amintiri care mă leagă de Cluj. E ca și cum m-aș întoarce acasă aici”, a declarat Daniel Piersic în urmă cu câțiva ani, potrivit Impact.

Bărbatul locuiește în prezent la Viena, cu familia lui, însă călătorește des în Ungaria și România pentru a-și vizita părinții.

Citește și: Florin Piersic, la 88 de ani: „Vârsta mea devine simbolul prieteniei și al iubirii. Am dat oamenilor mult, dar am primit înzecit de la ei”

Citește și: Ce pensie are Florin Piersic, după o viață dedicată scenei. Câți bani primea pentru un film: „Jumătate era impozitul”

„Acum locuiesc la Viena. Și cumva acum fac naveta Viena-Budapesta-Cluj. Dar nu e lung drumul. Pentru mine, trecerea într-o țară străină nu a fost facilă și m-am adaptat mai greu. La vârsta aceea, pentru mine, România însemna că eram mândru de mama și de tata. […] În Ungaria a fost greu când ne-am mutat cu totul. Până la urmă însă m-am adaptat”, a dezvăluit el atunci.

Mezinul lui Florin Piersic este economist

Spre deosebire de părinții lui și de fratele său mai mare, Daniel Piersic nu a vrut să meargă pe calea actoriei. Acesta și-a ales o meserie care îl ține departe de luminile reflectoarelor.

Mezinul marelui actor român este economist, fiind expert în comerț exterior și relații internaționale în Austria.

Citește și: Rodica Mandache, la 80 de ani: „Meseria de actrița este foarte «egoistă»”. Dezvăluiri despre Florin Piersic și Amza Pellea / Exclusiv

Citește și: George Piștereanu și Gigi Grasu au devenit părinți. Ce nume au ales pentru fiica lor. Imagini adorabile cu micuța

Daniel se bucură de succes nu doar pe plan profesional, ci și pe plan personal. Acesta este însurat și are doi băieți. Fiul său cel mare, Mark Christian, are 15 ani, iar cel mic, al cărui nume nu este cunoscut, are 12 ani.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Daniel Piersic, fiul cel mic al actorului Florin Piersic

Sursă foto: Facebook, Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro

Urmărește-ne pe Google News